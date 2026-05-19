竹市建功高中校長7月退休 新竹中學學務主任呂順結接任

新竹市立建功高中校長林國松長年致力推動校務發展深獲師生肯定，將於115學年度退休；新竹市府於今年5月11日依高級中等學校校長遴選等相關規定完成遴選作業，新任校長將由現任國立新竹高級中學學務主任呂順結接任，自115學年度（今年8月1日）起正式任職。

市長高虹安表示，林國松任內用心耕耘校務，致力培育多元適性發展的學生，深受師生與家長肯定，市府也肯定其長年貢獻。對於即將接任建功高中校長一職的呂順結，其歷任多項教育行政與校務主管職務，辦學風格穩健務實，重視學生多元適性發展與教師專業成長，市府表達高度期許。

高虹安說明，市府正逐步推動「教育三箭」政策，其中，「第一箭」為強化高中教育量能，建功高中自116學年度起，高一新生班級將由原10班擴增至14班，並於116至118學年度三年內合計新增12班，使新竹市普通高中整體招生量能提升約40%。

此外，建功高中新校區擴校分治計畫已列為市府教育建設旗艦工程，總預算逾17億元，今年已啟動校園整體規畫及第一棟校舍設計監造作業，透過短期增班與中長期擴校並行，系統性回應核心區域高中就學量能不足問題，為大新竹地區普通高中教育注入新活力。

呂順結表示，未來接任建功高中校長後，將秉持「以學生為中心」的教育理念，攜手全體師生及家長，共同營造溫暖、創新且具前瞻性的學習環境，培育兼具人文素養、科技能力與國際視野的新世代人才。

教育處長林立生表示，建功高中作為竹竹苗地區具代表性的優質高中暨國中部學校之一，以優異學術表現、多元社團發展及科技教育特色著稱，近年亦於雙語教育、科技應用及跨域學習等面向持續展現亮眼成果，肩負培育優秀人才的重要使命。此次新任校長接棒，不僅象徵學校邁入發展新階段，也為未來校務推動與教育創新帶來更多期待與發展契機。

建功高中校長林國松將於115學年度退休，新任校長將由現任國立新竹高級中學學務主任呂順結接任。圖／新竹市府提供