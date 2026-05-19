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睽違11年...頭份建國國中學生再獲苗栗「文狀元」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣今年的文狀元選拔競賽成績揭曉，頭份市建國國中傳出捷報，八年級薛名洋在眾多參賽學生中脫穎而出，榮獲八年級組最高榮譽「文狀元」。圖／建國國中提供
苗栗縣今年的文狀元選拔競賽成績揭曉，頭份市建國國中傳出捷報，八年級薛名洋在眾多參賽學生中脫穎而出，榮獲八年級組最高榮譽「文狀元」。圖／建國國中提供

苗栗縣今年的文狀元選拔競賽成績揭曉，頭份市建國國中傳出捷報，八年級薛名洋在眾多參賽學生中脫穎而出，榮獲八年級組最高榮譽「文狀元」。校方強調，這座象徵閱讀力、思辨力與寫作力的桂冠，睽違11年後再度回到建國國中，為學校長期推動閱讀教育與人文素養扎根寫下亮眼一頁。

建國國中校長方麗萍說，校內學生曾於2014、2015年連獲得文狀元榮耀，之後歷經多年深耕與累積，今年再度取得文狀元寶座。這份成績不是偶然，而是閱讀教育、寫作培訓、國際教育、多元活動與師生共同努力所開出的成果。尤其教務處長期規畫培訓課程與行政支援，指導老師用心陪伴，學生也在一次次練習與閱讀中累積實力，才能在競賽舞台上展現成果。

方麗萍表示，睽違11年再獲文狀元，對建國的意義格外深刻。閱讀與寫作不只是語文能力的展現，更是學生理解世界、思考問題、表達觀點的重要基礎。這次校內的孩子在縣級代表性競賽中脫穎而出，代表學校長期推動素養教育、閱讀教育與國際教育已逐漸看見成果。

教務主任許惠珊表示，學校近年持續透過閱讀推動、寫作培訓、多元競賽與跨領域學習，帶領學生從文本出發，進一步連結生活經驗、社會觀察與國際議題。一篇好文章的背後，不只是漂亮詞句，更需要長期閱讀累積、觀點形成與思辨訓練。今年文狀元競賽，建國在七、八年級都有學生獲獎，顯示學校閱讀與寫作教育已逐步形成穩定能量。

今年榮獲「狀元獎」的816班學生薛名洋由林汝怡老師指導。他分享說，自己從小喜歡大量閱讀，因此逐漸累積詞彙與語感，且學校平時辦理許多活動，讓他能在不同議題中建立自己的觀點。尤其建國推動國際教育，讓學生接觸SDGs永續發展目標，也培養他從全球視野思考問題的能力，成為這次寫作表現的重要養分。

指導老師林汝怡已兩度指導學生獲得文狀元，她表示，寫作不只是堆疊華麗詞藻，而是要能理解題目、整理思路，並把自己的觀點清楚、有層次地表達出來。她肯定薛名洋平時閱讀量充足，思考敏銳，能在文章中兼具內容深度與情感溫度，是此次獲獎的重要關鍵。

805班傅芊睿獲「進士獎」，也是由林汝怡指導。傅芊睿說，她平時喜歡寫作，也對歷史課特別有興趣，這次競賽題目正好能結合她熟悉且喜愛的內容，因此能發揮所長。712班吳佑瑀獲「秀才獎」，由老師林永強指導。吳佑瑀分享，賽前曾運用AI協助練習，請AI模擬出題、整理寫作方向，進一步掌握題目脈絡與寫作關鍵，也展現新世代學生善用科技輔助學習的能力。

建國國中表示，未來學校將持續推動閱讀教育、國際教育與AI輔助學習，讓學生在文字中累積思想，在書寫中看見世界，也讓更多孩子在山城苗栗寫出屬於自己的精彩篇章。

苗栗縣今年的文狀元選拔競賽成績揭曉，頭份市建國國中傳出捷報，八年級薛名洋（右二）在眾多參賽學生中脫穎而出，榮獲八年級組最高榮譽「文狀元」。圖／建國國中提供
苗栗縣今年的文狀元選拔競賽成績揭曉，頭份市建國國中傳出捷報，八年級薛名洋（右二）在眾多參賽學生中脫穎而出，榮獲八年級組最高榮譽「文狀元」。圖／建國國中提供

苗栗縣今年的文狀元選拔競賽成績揭曉，頭份市建國國中傳出捷報，八年級薛名洋（右五）在眾多參賽學生中脫穎而出，榮獲八年級組最高榮譽「文狀元」。圖／建國國中提供
苗栗縣今年的文狀元選拔競賽成績揭曉，頭份市建國國中傳出捷報，八年級薛名洋（右五）在眾多參賽學生中脫穎而出，榮獲八年級組最高榮譽「文狀元」。圖／建國國中提供

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