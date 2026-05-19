四維盃決賽首次直播完美落幕 五男陳品赫奪五連冠

第61屆四維盃學童賽因雨延期1天，經過8天激戰，16日最後四場決賽在網路直播中圓滿落幕，率先登場的女生組五六年級，基隆市東信國小「雙喬」謝媁喬與邱歆喬在六女和五女同時摘冠，分別是首次與第六次奪冠。

壓軸的六年級男生組，目前國內14歲組排名第一，今年已經是U14國手的北市中山國小蔡承恩，上屆因赴美參加橘子盃而未能參賽延續連冠，本次賽事以7戰只丟2局的壓倒式差距贏得四維盃第9冠，之後將持續挑戰更大舞臺的國際賽事。

五男組方面，另一位目前國內也頗受期待的網球新星，12歲組排名首位的新北市桃子腳國小陳品赫，在五男決賽以6-2、6-3擊敗好友兼搭擋中山國小謝閎凱，順利完成衛冕，並達成四維盃五連冠。

教練父子檔 (左一：謝閎凱父親謝宗錡，右一：陳品赫父親陳建瑋) 圖片／陳建瑋提供

目前任職國立臺北大學體育室副教授的陳爸陳建瑋表示，之前就聽說這次賽事會有直播，因此本次賽事目標很明確就是希望可以直播初體驗。在五戰連勝後很幸運的進入決賽，連續四屆面對第二種子好友謝閎凱的強力挑戰。「直播真的非常用心與專業，畫質清晰外還包括好球重播畫面、特寫鏡頭、即時比分；此外主播與球評對於所有決賽選手都做了不少功課與專業評論，觀看直播真的有看職業比賽的感覺，實在是太有意義的一次體驗」。

雖然近兩年品赫的對戰紀錄較優，但是閎凱是唯一在四維盃兩度擊敗品赫的選手(二下與三上)。陳建瑋表示，正因為我們很熟也交手多次，非常了解凱的求勝心與鬥志不容小覷，賽前就知道不會是輕鬆的比賽。果不其然，決賽兩個人都無畏首次直播的壓力，打了一場互有來回的精采比賽，雙方你來我往，好球不斷，最後品赫才以較佳的穩定性小勝奪冠。陳建瑋認為兩位小選手都是屬於大心臟型，在運動心理學中都是優秀選手的明顯特質，大比賽不會怯場，後續網球生涯都值得期待。

決賽中除了選手的較勁，兩位教練爸爸也互相鬥智，成為場上意外的另類焦點。「不少人跟我說我們兩位爸爸的存在感十足，父子齊心在場上也非常吸睛。」陳建瑋表示，雖然我們都是教練爸爸，但謝教練是國手出身，網球基本功扎實，我則是乙組冠軍背景，搭配運動心理學專業。這兩年因為品赫閎凱是搭擋，等於兩位教練的長處他們都可以吸收學習，良性競爭下兩人都持續進步，是很正面的相互影響。

五男冠軍陳品赫與父母開心合影 圖片／陳建瑋提供

去年底品赫外公因為心肌梗塞離世，他生前算是外孫最忠實的粉絲，每一次品赫比賽都非常關心，若有成績他更是止不住的驕傲。現在所有的比賽，陳爸仍會跟天上的岳父報告，希望他持續看著品赫的成長並保佑他健康長大，每一次比賽順利完賽並且有好成績。

品赫除了爸爸是網球教練，媽媽是前大學校隊，爺爺奶奶跟叔叔也都是網球業餘愛好者。每週五晚上陳建瑋需前往臺北進修部上課，便會將品赫送去華中網球場與爺爺奶奶跟叔叔會合，與當地會員們一起打球，打完後再回爺爺奶奶家吃豐盛晚餐，等待十點爸爸下課後來接他一起回家。陳建瑋表示，父子檔其實很常見，但祖孫檔真的就很難得了，爺爺身材與球技都維持很好，祖孫檔可是那個時段的常勝軍。如果遇到比較年輕的強力對手，則換叔侄檔登場，叔侄倆感情非常好，總有說不完的話題，球技也毫不含糊。陳建瑋笑著說「兩年前品赫剛來跟爺爺奶奶打球時，遇到比較強的對手我還要準備下場，這兩年他長大不少，球技也進步很多，叔侄檔就可以面對業餘高手，我在這裡已經很久都沒有下場了。」雖然品赫是獨子，但他很幸運擁有家族所有的支持與後援，所有家人都是他的後盾，他會承接著家人們的愛努力的向前走。

決賽時陳品赫正拍專注擊球 圖片／陳建瑋提供

談到未來規劃，陳建瑋表示今年最主要的目標便是入選U12代表隊，參加六月的U12東亞區比賽，以訪談當下的排名是已經達標了。有機會很想讓品赫去看看各國的網球小高手們，增廣見聞。我們也在認真的考慮國中規劃，有很多不同的考量，但大方向是維持網球與課業並進，品赫國小階段每次期中期末考仍維持前五名，平日也都要完成安親班進度才能打球。具有運動心理學博士學位的陳爸表示，臺灣的孩子很辛苦，學業壓力大，若兒子有機會打球與念書兼具，未來路才會寬廣，而不是因為學業跟不上只剩下打球一途。總之，未來都不設限，媽媽最擔心他長不高，吃好睡好，開心打球，網球會是品赫一輩子珍貴的禮物。

第61屆四維盃直播回放網址：https://www.youtube.com/live/m6D7SqryRZ4?si=LTSSNo1SJumXWuqO