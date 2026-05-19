從新竹走進聯合國 布朗實驗學校學生辦策展 交流成果巨城登場

新竹L.T. Brown布朗國際實驗學校將於25日在新竹巨城3樓舉辦「拾光紐約：與友邦並肩」靜態成果展。本次展覽學生以第一人稱視角出發，生動呈現赴美參訪聖克里斯多福及尼維斯駐聯合國代表團的珍貴歷程，帶領家長與民眾看見新世代與國際接軌的真實樣貌。

校方指出，展覽內容涵蓋交流影像、心得分享及多元創意展品產出，從前期的創意發想、歷程紀錄到後期的佈展呈現，皆由學生一手包辦，透過自主策展，學生不僅內化了國際交流的收穫，更在實作中培養團隊協作、溝通表達及解決問題的核心能力，展現出高度的自信與領導潛力。

聖克里斯多福及尼維斯也發布訊息，此類交流計畫是深化台聖雙邊關係的重要環節。布朗學生在參訪期間，親身走進紐約聯合國常駐代表團，深入了解多邊談判、委員會運作，以及小國如何透過國際平台發揮影響力。學生更近距離學習外交官的實務職責，包含國際禮賓、代表工作等，將外交知識從課本延伸至國際政治的最前線。

聖克里斯多福及尼維斯常駐聯合國代表 Mutryce Williams 大使高度肯定此次交流，認為這類經驗能激勵青年成為積極的「全球公民」，是兩國永續夥伴關係的基石。聖路西亞駐紐約大使范東亞（Donya Francis）亦強調：「教育交流是台聖長久友誼的基石，此次學生訪問強化了兩國紐帶，也彰顯了青年外交的無限可能。」

校方表示，學校始終秉持「讓學習不侷限於台灣」的理念，致力營造與世界對話的學習環境。此次交流成果展不僅是學生學習歷程的里程碑，更是他們邁向國際舞台的重要起點。「讀萬卷書，不如行萬里路。」布朗學校將持續帶領學生以新竹為起點，勇敢踏足世界角落，開啟更廣闊的未來願景。

聖路西亞駐紐約大使Donya Francis（前排右四）、布朗國際實驗學校校長蘇至斌（後排右二）、教務主任范芝綺（後排左三）及其他12位同學合照。圖／校方提供

布朗國際實驗學校師生致贈紀念品現場。校長蘇至斌與學生張宸睿將融合台灣元素的創意作品贈予聖克里斯多福及尼維斯常駐聯合國代表 Mutryce Williams大使。學生藉由親手創作與大使互動，具體實踐了跨文化交流，並向世界傳遞台灣獨特的文化意象。圖／校方提供

聖克里斯多福及尼維斯常駐聯合國代表 Mutryce Williams大使（左二）與布朗國際實驗學校師生交流現場。校長蘇至斌（左一）帶領辜若恩（左三）等同學參與對談，學生在互動中拓展全球視野，並磨練在正式國際場合中獨立思考與即席發聲的專業素養。圖／校方提供

布朗國際實驗學校張宸睿同學（左二）向聖路西亞駐紐約大使Donya Francis（右一）介紹由學生團隊共創以台灣為主題的創意畫作。這份充滿溫度的禮物不僅象徵兩國深厚情誼，更透過學生的視角與敘述，讓台灣多元的文化底蘊深植於大使心中。圖／校方提供