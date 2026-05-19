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屏東國中七年級依小六學力測驗編班 家長憂升學壓力

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣小六學力測驗將作為國中七年級常態編班依據，引發家長、教師團體反彈。圖為國中教育會考前天結束，考生離開考場情形。記者劉星君／翻攝
屏東縣小六學力測驗將作為國中七年級常態編班依據，引發家長、教師團體反彈。圖為國中教育會考前天結束，考生離開考場情形。記者劉星君／翻攝

屏東的國中七年級常態編班現行為採計國小六年級的學期成績，縣府規畫一一五學年度起改採小六學力檢測結果，作為七年級常態編班的依據，引發家長、教師團體反彈。有家長憂心，變相成升學競爭，讓國小教育再陷「刷題、拚排名」氛圍。

縣府教育處說明，學力檢測結果運用常態編班，是為了以一致測驗標準，改善過去各國中編班資料來源的各國小學習評量標準不同，讓編成的各班學生組成更為平均分配。

為配合常態編班要改採小六學力檢測結果，一一四學年度起，教育處將學力檢測擴大至國小三年級到國中八年級全面施測，今年預計廿八日登場，無法參與的學生，擬以電腦亂數方式平均分配就讀班級。

一名小六生的家長指出，學力測驗原是了解學生學習落差與教學現況，如今與編班掛鉤，校園氣氛悄改變，自己孩子欲參加一場重要賽事，與學力測驗撞期，原打算請假參賽，卻陸續接到校方關切希望不要缺考，且不少老師承受壓力，擔心學校成績低於縣平均，便用早自習等時間大量練題，已讓學力測驗偏離初衷。

一名國小校長說，沒有學校會希望學力檢測考不好，但當中有很多因素，包括每屆學生程度不同、師資不穩定性等。

「學力檢測目的是了解學習成效與教學方式，更不是究責」，教育處長陳國祥說，ＡＩ時代孩子學習型態不同，「不能再用廿年前當老師經驗，教現在學生」，從檢測數據了解學生遇到學習問題，協助教師調整教學策略，部分縣市早已採學力檢測作國中編班依據。

屏東 AI 升學 學力

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