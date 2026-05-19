假練習真測驗！逾8成國中生 曾在早自習考試

國中教育會考前天落幕，兒福聯盟昨指出，教育部二○一三年訂定國民小學及國民中學正常教學實施要點，該政策推行屆滿十三年，他們近期對全台逾二千名國中生進行問卷調查，發現仍有逾八成國中生早自習考試，近六成被借課，半數國中生下課時間遭取消，相關督導機制不應流於書面與形式。

兒盟調查指出，雖然小學及中學正常教學實施要點規定，學校不得於自習、課間或午休時間進行評量，但調查顯示，仍有約百分之八十三的國中生曾在早自習考試，雖然與二○一五年的百分之九十四相比有下降，但改善幅度幾近牛步；此外，借課比率雖從百分之八十二降至百分之五十八點七，但仍有超過半數國中生曾有被借課的經驗。

兒盟表示，面對教育部的明文規範，不少學校改以練習名義發放考卷，試圖規避變相評量的監督，這種假練習、真測驗的現象，不僅讓教學正常化政策在校園失靈，更反映國中授課科目過多、課程進度壓力過大的真實困境。

此外，缺乏適當休息則反映到學生的疲勞與睡眠指標上，高達百分之五十六點七的國中生出現中等以上的疲勞感，其中約百分之十九為重度疲勞，不論是遭借課、安排早自習考試或被取消下課時間，這些國中生出現重度疲勞的比率，皆較作息正常的學生高出兩至三倍，且更僅有百分之廿的國中生能睡足八小時。

兒盟呼籲，政府應針對親、師、生三方加強政策宣導，提升對教學正常化的認知，教育主管機關應積極檢討現行視導機制，落實對違規學校的改善追蹤，並重新檢視課程規畫與升學制度。

教育部表示，學生評量原則上應於課綱規定節數內實施，不得於早自習、課間、中午休息或課後輔導時間考試。課後輔導與留校自習則應以師生自由參與為原則，且不得教授新進度或作為考試用途。

教育部指出，將持續督導各地方政府掌握教學現場情形，辦理正常教學視導並追蹤改善情況，針對常見違失樣態檢討策進作為。若違規情節明確或屢未改善，將依規定議處並追蹤管考，必要時由國教署複查，以強化督導效能與行政責任，同時也會持續加強親師生政策宣導與溝通，促進正常教學理念落實。