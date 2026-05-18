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全校沒體育班！全國EBL國小籃球聯賽 苗栗市大同國小挺進男女四強
114學年度全國國小籃球聯賽（EBL）昨天落幕，苗栗縣大同國小沒有體育班，卻是全國唯一男隊、女隊都搶進前四強，相當難能可貴，為苗栗縣、為學校爭光，師生都引以為榮。
大同國小籃球隊是傳統強權，也吸引各地好手慕名而來，也成了國內籃壇人才搖籃，教練團隊連威登、齊文睿、徐宇婕等人帶領下，在今年5月16日、17日在新北市泰山體育館舉行EBL賽事，表現相當亮眼，女隊從26隊激烈競爭中，獲得亞軍，男隊40隊參賽，搶下全國第三名，也是全國唯一男、女隊都挺進前四強學校。
今年EBL沒有頒發沒有明星球員、最佳教練獎項，大同國小男隊選手陳楷煬、蔡念均、張昀凱，及女隊巧桾、高雨樂、梁筠婕等人表現亮眼，也為球隊拚出好成績。
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