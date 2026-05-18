雲林下崙舞獅隊9年奪70冠 創全國小學最佳績今舞獅謝神
雲林縣下崙國小龍鳳獅隊最近參加中華盃等全國大賽，接連拿下20冠軍成績，不僅為該校寫下創隊9年突破70座冠軍盃的傲人紀錄，今年更有小一生奪冠，創下雲林最「幼齒」冠軍紀錄，為感念當地福安宮的庇佑與支持，獅隊今天到福安宮循古禮弄獅、迎紅榜謝神。
下崙國小龍鳳獅隊學生今天由縣議員蔡岳儒、校長車達、教練吳登興帶領下，一路鑼鼓喧天走到福安宮酬神謝恩，這支金牌獅隊在廟埕表演舞獅，不論空中翻騰或滾地弄獅，舞得活靈現，氣勢十足，贏得滿場喝采。
吳登興表示，龍鳳獅隊以六年級生為主力，每年都需要「重組新團」，從招募到訓練成團，需費不少心力，為加速團練成軍，他將學生團練過程，一一拍攝下來，再和團員檢討每個身形動作的優劣對錯，經整理後轉化為闖關遊戲，讓學生從遊戲中如何將自己身段學習到位。
今年最特別的是有兩名小一新生吳昭緯、林擇耀參加，兩人邊看邊學，勤學不懈，不僅練成了基本功被分配獅頭、獅尾，靠著兩人默契和苦練，成功完成「懸空抱腰」翻騰的高難度動作，今年摘下客家獅男女混獅金牌，創下雲林年紀最輕的冠軍紀錄。
吳昭緯開心地說，會再努力精進功力，想出更多獨一無二的身法。校長車達說，龍鳳獅隊成軍以來，已拿下超過70座冠軍，民俗體育傳承十分艱辛，幸賴家長、縣府、公所、議員等人的支持，加上福安宮大力贊助，才讓學校龍鳳獅隊年年締造佳績，大家會更努用更好成績來回報大家。
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