高中特招群科甄選術科成績公告 17校設會考門檻

115學年高中特色招生專業群科甄選入學術科測驗有9528人報名，術科測驗成績於5月18日上午9時公告，有17校參採國中會考成績為錄取門檻，其餘69校以術科測驗成績為錄取依據。

教育部發布新聞稿指出，為培育各領域務實致用的技職人才，教育部國民及學前教育署持續推動國中畢業生實務選才、適性揚才的升學管道；高級中等學校特色招生專業群科甄選入學，是以術科測驗為主的實務選才機制。

115學年高級中等學校特色招生專業群科甄選入學術科測驗考試已於4月11日、12日舉行完畢，9528人報名，實到8381人，到考率87.96%。

國教署說明，特色招生專業群科甄選入學術科測驗成績於5月18日上午9時起，由各招生學校公告於學校網頁，考生可自行上網查詢；此次招生管道有17校參採國中教育會考成績為錄取門檻，其餘69校則以術科測驗成績為錄取依據。

國教署提醒，有意申請術科成績複查者，應於5月19日上午9時至下午4時期間，填寫「複查申請書」向甄選入學招生學校辦理，不受理郵寄或傳真申請，考生於複查時應繳交複查費新台幣50元整及回郵信封（貼足限時郵票），逾期不受理。