彰化1到12年級達「一生一平板」 教學升級迎數位管理挑戰

彰化縣推動數位學習再跨一步，縣府今年投入9億6700萬元採購近7萬台平板，提供全縣3到12年級學生使用，加上教育部自2022年補助1、2年級學生平板設備，彰化正式達成縣屬學校1到12年級「一生一平板」政策目標，成為百萬人口行政區中率先完成「生生有平板」的縣市，讓數位工具普及於教學現場。

彰化縣長王惠美今天表示，縣府推動「平等、創新、無界限」智慧學習城市，透過建置「智慧校園生態系」，整合數位學生證、「校園e指通」APP、圖書借閱系統及EIP平台，打造一站式親師溝通服務，並導入校園物聯網應用，提升行政效率。她指出，彰化是百萬人口行政區中首個完成「生生有平板」的縣市，展現縣府推動數位教育與縮短城鄉差距的決心。

教育處表示，過去平板配發採「每6班配1班」比例，由各班輪流借用，教師須依課程安排調度設備，未來推動「生生有平板」後，各班將配置充電車集中管理，並授權學校依教學需求與數位學習安排，決定是否開放學生攜帶平板返家使用。

這次採購的平板設備預計於5月底前全數完成交貨、安裝及設定，屆時學校即可正式投入課堂教學，除可支援學生多元學習，也將結合AI輔助學習診斷與數位教育平台。

有校長指出，以往學生操作平板前，教師需先借設備、協助逐一登入帳號，實際可運用於課堂的時間經常被壓縮，加上數量有限，多半只能採分組使用；未來學生有專屬設備後，查詢資料、分享成果與檢核學習歷程將更即時便利，但伴隨使用頻率增加，如何兼顧資訊搜尋規範、數位倫理及設備使用管理，也將成為校園教育的重要課題。

教育處也指出，目前全縣教師均已完成數位學習基礎培訓，累計辦理超過200場數位學習公開觀議課，並透過20所數位學習重點學校建立「手把手分區輔導網絡」，協助第一線教師數位教學應用。

彰化縣推動數位學習再跨一步，縣府今年投入9億6700萬元採購近7萬台平板，提供全縣3到12年級學生使用，達到「生生有平板」。記者林敬家／攝影