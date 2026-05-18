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華德福實驗教育可能進駐頭份市海岳山莊 鍾東錦2回應

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議員陳光軒（圖）關心華德福實驗教育可能進駐頭份市海岳山莊教育用地案，縣長鍾東錦回應兩項保證。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員陳光軒（圖）關心華德福實驗教育可能進駐頭份市海岳山莊教育用地案，縣長鍾東錦回應兩項保證。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府BOT華德福實驗教育可能進駐頭份市海岳山莊教育用地案，議員陳光軒擔心衝擊鄰近信德、斗煥國小退場，縣長鍾東錦回應表示信德仍會維持目前教育方法，根據區隔性及的學生數分析，信德、斗煥國小併校的機會幾乎零。

頭份市海岳山莊開發案捐贈回饋2.43餘公頃教育用地，縣府推動BOT，台中市私立磊川華德福實驗教育學校今年2月提具華德福教育機構BOT計畫構想書，今天縣議會議程縣長施政總報告議程，陳光軒詢問指出，華德福學校可能進駐，引起地方及家長疑慮，擔心影響信德、斗煥國小招生，因學生不足而退場。

鍾東錦回應說，信德公辦民營實驗教育將於今年8月1日期滿，民間經營團隊將退場，信德屆期將改回縣立小學，目前教育方法不會改變，縣府也正積極尋找接手的企業，希望持續實驗教育。

海岳山莊教育用地BOT案還沒有招標，華德福實驗教育還沒有得標，不過，華德福與信德、斗煥會有一定的區隔，他去了解信德、斗煥學區學童人數，首當其衝的信德，併校的機會幾乎是零。

「孩子的成長不能等待」！鍾東錦指出，竹竹苗國中會考人數1萬4800多人，苗栗縣人口數占了三分之一強，推算會考人數約5000人，但去年會考學生僅3700多人，今年稍微回升到4200多人，應該是有些學生到新竹縣市就讀國中、國小。

竹南、頭份校舍已經不敷需求，他曾當面向賴清德總統請求補助，如果中央不補助，縣府分期付款來蓋校舍也要做，建國國中慈暉分校蓋幼兒園1億多元，中央補助一半，明年就會招生，縣府進一步規畫小學，每年級5班，總經費8億餘元，同時也歡迎更多元化的實驗教育私校進駐海岳山莊，提供就近入學。

苗栗縣議員陳光軒關心華德福實驗教育可能進駐頭份市海岳山莊教育用地案，縣長鍾東錦（圖）回應兩項保證。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員陳光軒關心華德福實驗教育可能進駐頭份市海岳山莊教育用地案，縣長鍾東錦（圖）回應兩項保證。記者范榮達／攝影

鍾東錦 華德福 苗栗

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