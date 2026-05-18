華德福實驗教育可能進駐頭份市海岳山莊 鍾東錦2回應
苗栗縣政府BOT華德福實驗教育可能進駐頭份市海岳山莊教育用地案，議員陳光軒擔心衝擊鄰近信德、斗煥國小退場，縣長鍾東錦回應表示信德仍會維持目前教育方法，根據區隔性及的學生數分析，信德、斗煥國小併校的機會幾乎零。
頭份市海岳山莊開發案捐贈回饋2.43餘公頃教育用地，縣府推動BOT，台中市私立磊川華德福實驗教育學校今年2月提具華德福教育機構BOT計畫構想書，今天縣議會議程縣長施政總報告議程，陳光軒詢問指出，華德福學校可能進駐，引起地方及家長疑慮，擔心影響信德、斗煥國小招生，因學生不足而退場。
鍾東錦回應說，信德公辦民營實驗教育將於今年8月1日期滿，民間經營團隊將退場，信德屆期將改回縣立小學，目前教育方法不會改變，縣府也正積極尋找接手的企業，希望持續實驗教育。
海岳山莊教育用地BOT案還沒有招標，華德福實驗教育還沒有得標，不過，華德福與信德、斗煥會有一定的區隔，他去了解信德、斗煥學區學童人數，首當其衝的信德，併校的機會幾乎是零。
「孩子的成長不能等待」！鍾東錦指出，竹竹苗國中會考人數1萬4800多人，苗栗縣人口數占了三分之一強，推算會考人數約5000人，但去年會考學生僅3700多人，今年稍微回升到4200多人，應該是有些學生到新竹縣市就讀國中、國小。
竹南、頭份校舍已經不敷需求，他曾當面向賴清德總統請求補助，如果中央不補助，縣府分期付款來蓋校舍也要做，建國國中慈暉分校蓋幼兒園1億多元，中央補助一半，明年就會招生，縣府進一步規畫小學，每年級5班，總經費8億餘元，同時也歡迎更多元化的實驗教育私校進駐海岳山莊，提供就近入學。
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