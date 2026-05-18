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國中教學正常化失靈？兒盟：逾8成在早自習考試、近6成被借課

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
兒福聯盟表示，教育部於2013年訂定「國民小學及國民中學正常教學實施要點」，然而該政策推行屆滿13年，仍有逾8成國中生早自習仍考試，近6成被借課，半數國中生遭取消下課時間。示意圖／聯合報系資料照片。
兒福聯盟表示，教育部於2013年訂定「國民小學及國民中學正常教學實施要點」，然而該政策推行屆滿13年，仍有逾8成國中生早自習仍考試，近6成被借課，半數國中生遭取消下課時間。示意圖／聯合報系資料照片。

115學年國中教育會考昨日落幕，兒福聯盟今表示，教育部於2013年訂定「國民小學及國民中學正常教學實施要點」，然而該政策推行屆滿13年，仍有逾8成國中生早自習仍考試，近6成被借課，半數國中生遭取消下課時間。

兒盟調查揭露，盡管「國民中小學教學正常化實施要點」規定學校不得於自習、課間或午休時間進行評量，但兒盟調查顯示，仍有82.9%的國中生曾在早自習考試，雖然與2015年的93.9%相比有下降，但改善幅度幾近牛步；此外，借課比率雖從82%降至58.7%，但實際上仍有超過半數國中生曾有被借課的經驗。

兒盟指出，面對教育部的明文規範，國中教學現場已發展出一套「避風頭」的生存邏輯，不少學校改以練習名義發放考卷，試圖規避變相評量的監督。這種「假練習、真測驗」的現象，不僅讓教學正常化政策在校園失靈，更反映國中授課科目過多、課程進度壓力山大的真實困境。

兒盟調查另顯示，約有半數49.3%國中生曾遇過下課時間被取消的情形，私立國中以54.4%比率高於公立國中的48.7%，原因多為受處罰、趕課或段考前加強念書。這種頻繁擠壓、挪用學生休息時間，用以進行評量或管教的做法，不僅無法提升學習效率，對正值身心發展階段的國中生而言，更是長期的體力與精神消耗。

缺乏適當休息的結果，則反映到學生的疲勞與睡眠指標上，高達56.7%的國中生出現中等以上的疲勞感，其中19.2%為重度疲勞，不論是遭借課、安排早自習考試或被取消下課時間，這些國中生出現重度疲勞的比率，皆較作息正常的學生高出2至3倍。其中，在午休或下課等休息時間考試的國中生，重度疲勞比率高達32.7%，是作息正常者10.9%的3倍以上，而更僅有20.8%國中生能睡足8小時。

兒盟呼籲，政府應針對親、師、生三方加強政策宣導，提升對教學正常化的認知，相關督導機制不應流於書面與形式，教育主管機關應積極檢討現行視導機制，落實對違規學校的改善追蹤，並重新檢視課程規畫與升學制度。教育主管機關也應加強關注私校生，確保私校與公校都受到政策規範的實質約束，避免監督盲區。

教育部 兒福聯盟 教育

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