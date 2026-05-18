歐洲女子資訊奧林匹亞競賽獲佳績 台生摘2銀2銅

台灣今年首度組團參加「歐洲女子資訊奧林匹亞競賽」，在全球67個參賽國、250名選手中榮獲2銀2銅，展現台灣女學生在資訊科學領域的優秀實力。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，歐洲女子資訊奧林匹亞競賽自2021年發起，是國際具代表性的女性中學生程式競賽；今年台灣代表團由台灣師範大學資訊工程系教授李忠謀、副教授柯佳伶，以及陽明交通大學生物醫學資訊研究所教授蘇家玉共同帶領4名女學生赴義大利參賽。

歐洲女子資訊奧林匹亞競賽於義大利當地時間5月17日舉行閉幕暨頒獎典禮，台灣學生共獲2銀2銅，獲得銀牌的為北一女中學生楊岳蓁（個人排名第47名）、桃園市武陵高中學生吳沛宸（個人排名第55名），獲得銅牌的是台北市延平高中學生鄧涵云（個人排名第89名）、新竹女中學生陳瑀萱（個人排名第107名）。

曾擔任國際資訊奧林匹亞競賽主席的李忠謀提到，觀察過往資訊競賽，女學生參與比例較低，近年國內積極推展「鬥Code少女」培力行動，透過系統化課程與友善學習環境，鼓勵女學生接觸競賽程式與資訊學習，並於今年正式組成代表團參加國際賽。

李忠謀也感謝教育部國教署和中技社的支持，讓台灣學生有機會與各國學生同場競賽，台灣也是少數4名學生都能獲獎牌的國家之一，這歸功於過去幾年來台灣對資訊科學教育的重視與普及，學生也利用APCS檢測提升程式解決問題的能力，並透過培訓學習各種進階演算法。