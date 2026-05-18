屏東7年級常態編班依小六學力測驗 家長憂成排名壓力

屏東縣政府教育處114學年度起將學力測驗檢測對象擴大納入國小六年級學生，規畫115學年度起國中常態編班從現行採小六學期成績，改採小六學力檢測結果作為國中七年級常態編班依據，引發家長、教師團體反彈。有家長認為，原本作為診斷教學用途學力測驗，變相成升學競爭，恐讓國小教育再陷「刷題、拚排名」氛圍。

教育處表示，國中常態編班原本採國小六年級學期成績，但各校評量標準不同，需先轉換成標準化成績後再S型編班。從114學年度起，學力測驗擴大至國小三年級到國中八年級全面施測，規畫自115學年度起，以六年級學力測驗結果作為國中七年級常態編班依據。

家有小六生的一名家長說，學力測驗原是了解學生學習落差與教學現況，如今與編班掛鉤，校園氣氛悄改變。這名家長提到，今年因孩子參加一場重要賽事，與學力測驗撞期，原打算請假參賽，卻陸續接到校方關切，「連校長、主任、導師都來拜託，希望不要缺考」。

這名家長提到，不少老師承受壓力，擔心學校成績低於縣平均，老師用早自習等時間大量練題，希望成績不要太差，但也讓學力測驗偏離初衷，且未來各校、各班間恐形成競爭循環，小校學生少，「少幾名高分群學生，整體明顯下滑」。

「學力檢測目的是了解學習成效與教學方式，更不是咎責！」教育處長陳國祥說，AI時代孩子學習型態不同，「不能再用20年前當老師經驗，教現在學生」，從檢測數據，了解學生遇到學習問題，協助教師調整教學策略。

學校定期評量、學力測驗、學習扶助測驗三者施測目的與對象不同，教育處說明，定期評量是學校層級評量，教師依教學進度對班級實施，檢視日常課業掌握，計入學期成績；學力檢測屬縣級標準化測驗，每年僅辦理一次，作為學校調整教學及縣府政策規畫依據；科技化評量系統是教育部為「及早發現、即時介入」學習落後學生建置線上診斷系統，作為開設扶助班與個別輔導依據，未達基礎學生參加。

教育處表示，學力檢測結果運用常態編班，是因其以一致測驗標準，改善過去各校編班資料來自各校學習成績標準不同，讓編成的各班學生組成更為平均分配。

有國小校長說，沒有學校會希望學力檢測考不好，當中有很多因素，包括每屆學生程度不同、師資不穩定性等；今年學力檢測5月28日舉行，無法參與學生，教育處表示，以電腦亂數方式平均分配就讀班級。除屏東縣115學年度起作為國中編班依據，也有部分縣市早已採用。