世界機器人大賽 台學子獲2金、1銀、1銅等8獎項

台灣代表隊在2026年世界機器人大賽再創佳績，獲得2金、1銀、1銅等8座獎項，在醫療機器人高級組、科展創意賽高級組兩項目獲得首位。

2026年世界機器人大賽（Robofest）14至16日在美國密西根州勞倫斯科技大學（Lawrence TechnologicalUniversity）舉行，數十名國小至高中的台灣選手、教練及領隊，與來自全球25個國家團隊進行3天競賽，代表隊榮獲2金、1銀、1銅等8項大獎。

駐芝加哥辦事處向獲獎年輕學子頒發總統賴清德及副總統蕭美琴的賀電，表彰參賽同學不懈的付出耕耘，盼未來持續勤勉向上，在各領域發光發熱。

台灣團隊連年在世界機器人大賽創佳績，優異成績讓世界參賽者看見台灣學生紮實的AI科學基礎與競爭力。

台灣代表隊8個獎項，包括醫療機器人高級組：新北市私立康橋高級中學KCISXG隊獲第一名及最佳人氣獎。科展創意賽高級組：華盛頓國際學校TheConnector隊獲第一名。未知任務挑戰賽初級組：史丁機器人The Dreamers隊獲第2名。機器人遊行嘉年華初級組：Mecha Beast Alliance隊獲第3名。

主題賽初級組：正心隊正義高級中學獲第4名。科展創意賽初級組：工程奇兵隊榮獲特別成就獎。科展創意賽高級組：彰化女子高級中學奇蹟女孩隊獲特別成就獎。

世界機器人大賽由勞倫斯科技大學主辦，全球年輕學子可參加各項自動機器人設計競賽，旨在鼓勵參賽學生在學習科學、技術、工程、藝術與數學（STEAM）及電腦科學中，也能獲得樂趣。參賽者可使用任何機器人組合工具與程式語言。