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學「肺」了嗎？家長見「肺字頭上沒一點」傻眼 一票爸媽驚呼：寫錯幾十年

聯合新聞網／ 綜合報導
一位家長透露，日前翻閱小孩的國文習字簿時，赫然發現每天都在用的「肺」字，右半部竟不是記憶中的「市」，忍不住感嘆：「這字什麼時候變的？」。圖／AI生成
一位家長透露，日前翻閱小孩的國文習字簿時，赫然發現每天都在用的「肺」字，右半部竟不是記憶中的「市」，忍不住感嘆：「這字什麼時候變的？」。圖／AI生成

中文字博大精深，許多人直到為人父母陪孩子寫作業，才驚覺自己可能已經寫錯幾十年的國字！一位家長透露，日前翻閱小孩的國文習字簿時，赫然發現每天都在用的「肺」字，右半部竟不是記憶中的「市」，忍不住感嘆：「這字什麼時候變的？」貼文曝光後，「寫錯幾十年」的網友也紛紛驚呼：「活了30年第一次發現」、「寫錯了40年」。

近日一位家長在社群平台Threads上發文，表示自己翻閱小孩的國文寫字練習簿時，赫然發現每天都在用的「肺」字，右半部竟然不是習慣的「市」，最上面也沒有「一點」，練習簿上總共標記8個筆順，在最右邊的是直直一豎「巿」，讓原PO驚嚇直呼：「這個字什麼時候變的？」

貼文曝光後引起無數網友共鳴，大批受害者紛紛留言取暖：「天啊，活了30年第一次發現欸，竟然不是一點」、「學肺了」、「感謝提醒，我寫錯了40年」、「我女兒跟我說的時候也是很驚訝，什麼時候變成一豎直的下」、「『在再』、『的得』分得很清楚的我，竟然不會寫肺」；甚至有家長自爆，幫女兒看功課時還以為對方寫錯，特地圈起來要求訂正，沒想到查證後才發現「小丑竟是我自己」。

不過，也有內行網友現身指正：「從來沒改過，單純從小學錯而已」、「肺上面一直不是一點，我讀小學時老師就耳提面命了！那是50多年以前的事」、「這個印象很深，因為超級怪非常不順。國小的時候學的真的是一直線」、「高三生物期末的簡答就是因為這個字被扣分，從此永遠記得肺怎麼寫」。

實際查詢教育部《重編國語辭典修訂本》可見，「肺」字的右半部確實為「巿」，該字的讀音為「ㄈㄨˊ」，是古代一種繫於腰間，遮於官服或禮服下裳前的服飾。不過根據教育部《異體字字典》資料顯示，雖然正字以「巿」為主，但在某些古代典籍中，也收錄了右邊為「市」的寫法，在過去被視為「俗體字」。

「肺」字寫法的真相曝光後，意外拉出其他文字的「災情」，有網友補充，像是充滿生命力的「沛」字，右半部同樣是「巿（ㄈㄨˊ）」，反之，水果類的「柿」子，右半部才是真的一點的「市（ㄕˋ）」。只能說中文博大精深，一不小心可能就會「差之毫釐，謬以千里」，家長下次在指導作業前，恐怕得先翻翻字典，避免在孩子面前鬧出笑話。

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