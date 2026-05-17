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151國中會考結束！台南到考率逾9成 2天累計19件疑似違規
國中教育會考今天落幕，台南考區第2天考自然與英語（閱讀、聽力），到考率均逾99%，秩序良好；自然科99.13%、英語閱讀99.12%、英語聽力99.06%。經統計，2天來累計疑似違規19件，將由台南考區試務會審議後提報全國試務會處理。
台南市教育局表示，感謝各局處與試務人員完善規畫動線並妥處突發狀況，確保考試順利；也勉勵考生肯定努力，考後適度放鬆，同時留意交通安全與後續升學時程，及早為下一階段做準備。
教育局也說明，疑似違規案件以提前翻閱試題、答案卡作記號及電子錶發聲為主，將強化宣導；今年國中會考預計6月5日寄發成績並開放查詢；需複查者，7日至8日可至國立台南第一高級中學辦理。
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