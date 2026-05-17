被一句怪物刺痛走進校園 陽光雲嘉中心暑期營隊傷友分享生命故事

5月17日為國際臉部平權日，陽光基金會推出「美感偵探」校園教案並結合兒童生活營，期盼透過多元審美與生命教育，帶領孩子學習尊重與接納外貌差異。陽光基金會倡導組主任莊麗真表示，國小教案將透過課程引導學生理解外貌多樣性，反思審美標準對自我與他人的影響。

「因為一個錯誤的決定，我一夕之間變成了灰姑娘。」傷友小萍總是以這句話作為生命故事分享的開場。曾在人生低谷中做出傷害自己的選擇，外貌的改變讓小萍開始面對來自他人的目光與評價。小萍坦言，身體的傷口會隨時間慢慢復原，但他人的眼神與言語，往往留下更深遠的影響。

一次與女兒外出時，一名孩子脫口而出「她是怪物，不要靠近她」，這句無心的話深深刺痛了小萍，也讓小萍更加理解外貌差異在社會中可能帶來的距離感。正因如此，她選擇走進校園，用自己的故事與孩子對話，引導他們思考當面對與自己不同的人時，是否能多一分理解，而不是急著貼上標籤。

延續校園教育理念，陽光基金會雲嘉中心今年暑期將於嘉縣鹿滿國小舉辦「夢想鹿上，陽光滿滿」兒童生活營，以夢想為主題，結合生命教育、團隊合作與多元體驗課程，陪伴孩子探索自我與認識他人。營隊內容包含傷口友生命故事分享、團隊活動、手作體驗、情緒表達等，希望透過互動，引導孩子學習欣賞每個人的不同。

陽光基金會雲嘉中心主任陳皇廷指出，臉部平權不只是議題，更是一種從生活中開始的練習。從一個眼神、一句話開始，每個人都能成為讓社會更加友善的一份力量。

國際臉部平權日陽光基金會推教案，帶領國小學生重新定義美。圖／陽光基金會提供

臉部平權從生活練習，陽光基金會推美感教案與營隊促社會友善。圖／陽光基金會提供