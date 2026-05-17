頭份市海岳山莊BOT實驗教育案 苗縣府預計下個月政策公告

苗栗縣頭份市海岳山莊BOT華德福實驗教育案，備受地方注目，縣府啟動前置作業，預計下個月政策公告，縣長鍾東錦要求將來設校後招生，信德國小學區學童如果就讀，必須以公立小學標準收費。

頭份市海岳山莊開發案捐贈回饋2.43餘公頃教育用地，縣府推動BOT，台中市私立磊川華德福實驗教育學校今年2月提具華德福教育機構BOT計畫構想書，縣府委託規畫促參前置作業，預計6月1日至7月31日政策公告， 7月進行民間提出之可行性評估評選，10月公告最優申請人。

縣府指出，海岳山莊教育用地以促參方式辦理公辦民營實驗教育，可興建公立學校、公立幼兒園及其設施，或依據公立高級中等以下學校委託私人辦理實驗教育條例，委託私人辦理，程序上須完成評估公告資訊，營運計畫須送教育審議委員會審議通過。

信德國小公辦民營實驗教育將於今年8月1日期滿，民間經營團隊將退場，信德將改回縣立小學，因鄰近海岳山莊，縣長鍾東錦要求海岳山莊將來BOT實驗教育，信德學區學童如果就讀，必須比照公立小學收費標準。

「雙軌並行，兼容並蓄」！鍾東錦說，他原本擔憂海岳山莊BOT實驗教育影響信德國小，不過，信德校方承諾實驗教育的課程設計，竭力興學精神不變，他放下懸著的心，樂觀國際私校進駐，公部門與民間共同參與的教育環境，將提供更多元、更全面、也更符合社會實際期待的學習環境。