國中會考第二天 注意事項看過來、下午公布題本及答案

今天是國中教育會考第二天，上午考自然、英語閱讀及英語聽力，全國試務會請考生記得攜帶准考證，提早出門準時應試，尤其避免攜帶行動電話，或智慧型手錶、智慧型手環、智慧眼鏡等穿戴式裝置進考場，若置於試場前後方，必須先關機或拔除電池，以免違規被扣分。

全國試務會表示，本次考試完畢後，各科試題本及參考答案將於5月17日下午2時以後，公布於國中教育會考網站（https://cap.rcpet.edu.tw）。

全國試務會指出，昨天第一天考試，上午考試科目為社會及數學，下午考試科目為國文及寫作測驗。違規事件統計至目前為止，以「提前翻閱試題本」、「攜帶量角器或附量角器功能之文具」、「隨身攜帶非應試用品」等3類型較多。依照國中教育會考相關規定，違規事件先由監試委員就現場情況進行記錄，經各考區試務會討論確認後，再送全國試務會召開全國違規事項處理會議討論核定。

全國試務會再次呼籲考生，今為國中教育會考第二天考試，請考生記得攜帶准考證，提早出門準時應試，注意監試委員說明，並依試場規則應試，切勿提前或逾時作答。尤其應避免攜帶行動電話，或智慧型手錶、智慧型手環、智慧眼鏡等穿戴式裝置，以及其他具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或發出聲響之物品進入試場；若置於試場前後方，必須先關機或拔除電池。