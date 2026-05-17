快訊

MLB／因應藍鳥「假先發」 李灝宇首扛第3棒僅獲1打席但有精彩雙殺

vivo X300 Ultra手機開箱！實測增距鏡變身鳥類學家 拍得到101內部海報

國中會考第二天 吳德榮：白天熱如夏 山區防午後對流

聽新聞
0:00 / 0:00

國中會考第二天 注意事項看過來、下午公布題本及答案

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
國中教育會考今第二天考試。聯合報系資料照片
國中教育會考今第二天考試。聯合報系資料照片

今天是國中教育會考第二天，上午考自然、英語閱讀及英語聽力，全國試務會請考生記得攜帶准考證，提早出門準時應試，尤其避免攜帶行動電話，或智慧型手錶、智慧型手環、智慧眼鏡等穿戴式裝置進考場，若置於試場前後方，必須先關機或拔除電池，以免違規被扣分。

全國試務會表示，本次考試完畢後，各科試題本及參考答案將於5月17日下午2時以後，公布於國中教育會考網站（https://cap.rcpet.edu.tw）。

全國試務會指出，昨天第一天考試，上午考試科目為社會及數學，下午考試科目為國文及寫作測驗。違規事件統計至目前為止，以「提前翻閱試題本」、「攜帶量角器或附量角器功能之文具」、「隨身攜帶非應試用品」等3類型較多。依照國中教育會考相關規定，違規事件先由監試委員就現場情況進行記錄，經各考區試務會討論確認後，再送全國試務會召開全國違規事項處理會議討論核定。　　

全國試務會再次呼籲考生，今為國中教育會考第二天考試，請考生記得攜帶准考證，提早出門準時應試，注意監試委員說明，並依試場規則應試，切勿提前或逾時作答。尤其應避免攜帶行動電話，或智慧型手錶、智慧型手環、智慧眼鏡等穿戴式裝置，以及其他具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或發出聲響之物品進入試場；若置於試場前後方，必須先關機或拔除電池。

115會考

延伸閱讀

國中教育會考16、17日登場 明天開放看考場注意事項一次看

整理包／115國中教育會考倒數1天！今下午開放看考場 文具規範、高分關鍵全掌握

國中教育會考今登場 18.2萬人上考場 注意事項看這查

國中教育會考今下午看考場 教育部提醒「不可攜帶入座」物品

相關新聞

國中會考第二天 注意事項看過來、下午公布題本及答案

今天是國中教育會考第二天，上午考自然、英語閱讀及英語聽力，全國試務會請考生記得攜帶准考證，提早出門準時應試，尤其避免攜帶行動電話，或智慧型手錶、智慧型手環、智慧眼鏡等穿戴式裝置進考場，若置於試場前後方，必須先關機或拔除電池，以免違規被扣分。

校園新鮮事／力邀生命鬥士演講 雲林飛沙國中校長：讓品德「入心」

雲林飛沙國中日前邀「鋼鐵教授」王致遠分享生命歷程，他因怪病被迫截去四肢，並成為國內雙手異體移植首例，從絕望到重生的生命歷程，感動人心。經校長陳昭龍力邀，飛沙國中屢屢上演這類生命鬥士與海口囝仔的感性邂逅，成為滋養師生的「心靈雞湯」。

嘉市小學辦音樂成果展變身社區音樂廳 鄰里揪團朝聖擠爆現場

嘉義市崇文國小昨晚將校園游藝館化身為社區音樂廳，舉辦結合音樂與鄰里互動的藝術社團成果展演，吸引大批鄰里市民與家長湧入，擠爆現場，讓學校與社區透過音樂緊密連結。市府文化局局長謝育哲表示，這不只是藝術成果展演，更是一場文化與教育的美好傳承。

影／苗栗大同國小美術班畢業美展登場 20名畢業生200多件作品繽紛亮相

苗栗市大同國小第35屆美術班畢業美展上午在市公所三樓藝文中心開幕。今年美展以「統藝布丁」為主題，學生展出的各類作品玲瓏滿目且充滿童趣，展期從5月14日至31日， 20名畢業班的小藝術家展出200多件作品，呈現一場充滿驚喜與情感的視覺饗宴，市公所歡迎鄉親好友踴躍參觀，為孩子加油打氣。

芋頭零廢棄！光復高中餐飲科研發創意禮盒 奪全國專題競賽二名

新竹光復高中餐飲科參加今年全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽，由4名高三餐飲科學生歷時半年以上研發，結合「食材零廢棄」、「天然發酵」、「美味健康」三大核心理念，以在地農業「芋頭零廢棄」為主題，以兼顧高纖高蛋白低糖低脂的「芋生油你」作品，在97件參賽作品中脫穎而出，奪下全國第二名。

高中完全免試入學今放榜 總錄取率92.94%低於去年

115學年度高中「完全免試入學」今天放榜，錄取8223人，總錄取率92.94%，比去年略低。教育部提醒錄取的學生，在6月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。