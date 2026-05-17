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校園新鮮事／力邀生命鬥士演講 雲林飛沙國中校長：讓品德「入心」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林飛沙國中校長陳昭龍（後排左）邀請截去四肢、靠自身毅力重返校園授課的中山大學副教授王致遠（後排右）到校演講。記者蔡維斌／攝影
雲林飛沙國中校長陳昭龍（後排左）邀請截去四肢、靠自身毅力重返校園授課的中山大學副教授王致遠（後排右）到校演講。記者蔡維斌／攝影

雲林飛沙國中日前邀「鋼鐵教授」王致遠分享生命歷程，他因怪病被迫截去四肢，並成為國內雙手異體移植首例，從絕望到重生的生命歷程，感動人心。經校長陳昭龍力邀，飛沙國中屢屢上演這類生命鬥士與海口囝仔的感性邂逅，成為滋養師生的「心靈雞湯」。

陳昭龍當過十八年訓導主任，是雲林少數老訓導出身的校長，擁有教育部到校諮詢、入班輔導兩張證照的他，常受邀到各校演講，體認到由內心訓化品德，才是教育重要的一環，因此他接連力邀身障鬥士到校演講，讓孩子看得見、聽得到，讓品德「入心」。

榮獲師鐸獎的中山大學副教授王致遠日前受邀到飛沙國中，他二○一五年因不明怪病昏迷，醒後四肢壞死被迫截肢，兩年後完成雙手異體移植，重新學習生活技能並重返教職。他遇到問題不逃避，坦然面對外界目光，展現生命韌性。他說，失去四肢不難過是騙人的，在古代被剁手腳叫人彘，但與其花時間傷心，不如思考如何重新站起來，「接受手部移植手術後，我的腳不是我的腳，我的手不是我的手，但我的人生我自己走」。

陳昭龍說，早年採打罵教育，但時代變了，不能守舊，學校至今除邀視障路跑女將溫祐靖、鋼鐵教授王致遠等生命鬥士到校分享，也增設對話平台，讓孩子可隨時與輔導老師或校長隱密對話，解除心中疑惑。看到孩子在快樂中穩健成長，勇於表達，師生互動變好，學習漸入佳境，是他最感動的事。

教育部 雲林 鋼鐵 生命教育

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