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美國Regeneron科展 台學子獲2大會獎3特別獎

中央社／ 台北16日電

台灣選派12件學子作品參加美國Regeneron科展，抱回2項大會獎、3項特別獎，其中北市私立復興高中學生黃楚涵開發出一款結合低成本椰子纖絲與碳奈米顆粒的新興熱電材料，獲得三等獎。

國立台灣科學教育館今天發布新聞稿，今年從台灣國際科學展覽會選拔12件作品、18名學生參加美國Regeneron國際科技展覽會 （Regeneron InternationalScience & Engineering Fair），獲得1項大會三等獎、1項大會四等獎，以及美國化學學會一等獎、美國數學學會榮譽獎、土耳其科學技術研究委員會獎等3項特別獎。

其中表現最亮眼的是台北市私立復興高中學生黃楚涵，以作品「椰纖絲奈米碳複合材料的溫度控制熱電相轉變及熱電應用」獲得大會「能源：永續材料與設計科三等獎」。

黃楚涵的研究聚焦於解決傳統如風力發電等綠電儀器不環保且成本高昂、製程複雜的課題，透過不斷嘗試及系統化地實驗，成功開發出一款結合低成本椰子纖絲與碳奈米顆粒的新興熱電材料。

這項研究在高中實驗室就能完成，單一成本更只要新台幣4元，展現可低成本量產的應用價值，同時兼顧環保與永續性，獲得評審肯定。

台北市建國高中學生盧品均以「廣義焦點與完全四線形等共軛軌跡之探討」榮獲大會數學科四等獎。他以「射影幾何」作為主題深入研究，並鑽研「牛頓圓錐曲線」進行更深層次的推廣與延伸，寫下亮眼成績。

黃楚涵和盧品均獲得大會獎項，依照規定，將頒發新台幣5萬元獎金，並可保送大學校院相關學系。

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