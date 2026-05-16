快訊

115會考社會／蘇丹內戰入題…試題圖表多、命題靈活 考生：死背無法拿分

不懂產業也能買 靠這招搭便車跟上AI股資金派對

MLB／李灝宇先發2支0選到1保送 老虎靠再見安打終止3連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市小學辦音樂成果展變身社區音樂廳 鄰里揪團朝聖擠爆現場

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市崇文國小打破校園圍籬，昨晚文藝芳鄰成果展展現豐富社區互動情感。圖／崇文國小提供
嘉義市崇文國小打破校園圍籬，昨晚文藝芳鄰成果展展現豐富社區互動情感。圖／崇文國小提供

嘉義市崇文國小昨晚將校園游藝館化身為社區音樂廳，舉辦結合音樂與鄰里互動的藝術社團成果展演，吸引大批鄰里市民與家長湧入，擠爆現場，讓學校與社區透過音樂緊密連結。市府文化局局長謝育哲表示，這不只是藝術成果展演，更是一場文化與教育的美好傳承。

「崇文藝 Fun Show－文藝芳鄰暨藝術社團成果展演」原訂在街頭的文化公園舞台登場，校方期盼讓孩子的音樂走出校園、走進社區，雖然最後因天候考量移至室內，但絲毫不減市民的熱情。活動由趣味十足的閩南語答喙鼓揭開序幕，瞬間拉近與台下民眾的距離。隨後合唱團溫馨獻唱「愛我們的家」；直笛團帶來「蒲公英的約定」；打擊團以充滿節奏感的「加勒比海盜」及台灣民謠組曲點燃全場；管樂團則演出「小紅帽」。最後，4個社團大合奏「I’ll Be There」，用音符串起校園與鄰里的溫馨情感。

校長許原嘉表示，這次成果展演希望讓學生的學習走進社區，也讓市民看見孩子在藝術學習中的成長與光芒。參與演出的打擊團學生方湘甯也開心地分享，大家利用課餘反覆練習，能與同學一起完成演出並站上舞台，真的很有成就感。

管樂團指揮廖麟偉說，學生從不熟悉曲目到穩定演出，背後需要長時間練習與團隊默契，音樂學習更是在培養孩子專注、自信與彼此合作的能力。市長黃敏惠曾說，教育要「幫學校找亮點、為孩子搭舞台」，讓每名孩子都能找到自己的舞台與自信。

嘉義市崇文國小昨辦文藝芳鄰成果展，游藝館化身社區音樂廳擠爆現場。圖／崇文國小提供
嘉義市崇文國小昨辦文藝芳鄰成果展，游藝館化身社區音樂廳擠爆現場。圖／崇文國小提供

嘉義 校園 閩南語

延伸閱讀

從稚嫩到自信開唱 中正國小歌唱活動成最暖母親節前奏

校園新鮮事／雲林偏鄉校引進太鼓、太極…秀潭show硬實力

南湖國小弦樂團新加坡演出 台灣學子音樂驚艷全場

影／苗栗大同國小美術班畢業美展登場 20名畢業生200多件作品繽紛亮相

相關新聞

成功高中昔日積極參加路跑 校長劉晶晶今為舒跑杯路跑鳴槍延續傳承

台北市成功高中在校長劉晶晶帶領下，由高一導師發起，校友會支持下，組成247人路跑隊伍，今天參與舒跑杯路跑活動，由於是參賽最多人數的團體，大會邀請劉晶晶擔任路跑賽鳴槍手，成為舒跑杯台北場今年唯一受邀鳴槍的高中校長。

嘉市小學辦音樂成果展變身社區音樂廳 鄰里揪團朝聖擠爆現場

嘉義市崇文國小昨晚將校園游藝館化身為社區音樂廳，舉辦結合音樂與鄰里互動的藝術社團成果展演，吸引大批鄰里市民與家長湧入，擠爆現場，讓學校與社區透過音樂緊密連結。市府文化局局長謝育哲表示，這不只是藝術成果展演，更是一場文化與教育的美好傳承。

影／苗栗大同國小美術班畢業美展登場 20名畢業生200多件作品繽紛亮相

苗栗市大同國小第35屆美術班畢業美展上午在市公所三樓藝文中心開幕。今年美展以「統藝布丁」為主題，學生展出的各類作品玲瓏滿目且充滿童趣，展期從5月14日至31日， 20名畢業班的小藝術家展出200多件作品，呈現一場充滿驚喜與情感的視覺饗宴，市公所歡迎鄉親好友踴躍參觀，為孩子加油打氣。

芋頭零廢棄！光復高中餐飲科研發創意禮盒 奪全國專題競賽二名

新竹光復高中餐飲科參加今年全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽，由4名高三餐飲科學生歷時半年以上研發，結合「食材零廢棄」、「天然發酵」、「美味健康」三大核心理念，以在地農業「芋頭零廢棄」為主題，以兼顧高纖高蛋白低糖低脂的「芋生油你」作品，在97件參賽作品中脫穎而出，奪下全國第二名。

高中完全免試入學今放榜 總錄取率92.94%低於去年

115學年度高中「完全免試入學」今天放榜，錄取8223人，總錄取率92.94%，比去年略低。教育部提醒錄取的學生，在6月...

家長盼學習歷程加分…想幫高二孩報營隊 網全勸別去：根本沒幫助

學習歷程檔案是高中升大學多元入學重要的一環，記錄了高中三年的修課成果、作品表現等，是學測後個人申請非常重要的資料，但由於需花費心思準備，引發不少討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。