嘉市小學辦音樂成果展變身社區音樂廳 鄰里揪團朝聖擠爆現場
嘉義市崇文國小昨晚將校園游藝館化身為社區音樂廳，舉辦結合音樂與鄰里互動的藝術社團成果展演，吸引大批鄰里市民與家長湧入，擠爆現場，讓學校與社區透過音樂緊密連結。市府文化局局長謝育哲表示，這不只是藝術成果展演，更是一場文化與教育的美好傳承。
「崇文藝 Fun Show－文藝芳鄰暨藝術社團成果展演」原訂在街頭的文化公園舞台登場，校方期盼讓孩子的音樂走出校園、走進社區，雖然最後因天候考量移至室內，但絲毫不減市民的熱情。活動由趣味十足的閩南語答喙鼓揭開序幕，瞬間拉近與台下民眾的距離。隨後合唱團溫馨獻唱「愛我們的家」；直笛團帶來「蒲公英的約定」；打擊團以充滿節奏感的「加勒比海盜」及台灣民謠組曲點燃全場；管樂團則演出「小紅帽」。最後，4個社團大合奏「I’ll Be There」，用音符串起校園與鄰里的溫馨情感。
校長許原嘉表示，這次成果展演希望讓學生的學習走進社區，也讓市民看見孩子在藝術學習中的成長與光芒。參與演出的打擊團學生方湘甯也開心地分享，大家利用課餘反覆練習，能與同學一起完成演出並站上舞台，真的很有成就感。
管樂團指揮廖麟偉說，學生從不熟悉曲目到穩定演出，背後需要長時間練習與團隊默契，音樂學習更是在培養孩子專注、自信與彼此合作的能力。市長黃敏惠曾說，教育要「幫學校找亮點、為孩子搭舞台」，讓每名孩子都能找到自己的舞台與自信。
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