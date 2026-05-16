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金門金湖國小學生赴比利時交流 與「筆友」相見歡

中央社／ 布魯塞爾15日專電

18名金門縣金湖國小學生飛越數千公里抵達比利時，與新城堡鎮公立學校的小學生「筆友」相見歡，一起上課、交流文化。參與活動的學生表示，很珍惜這次難得的機會與友情，並提出邀約，盼未來有機會能再次於金門相見。

金湖國小校長陳佩玉、教務主任傅潔琳近日帶領18位金湖國小學生到比利時，進行為期10天的交流活動，並且拜訪比利時新城堡鎮公立學校（ARNB）。兩校學生組成學伴，透過台比老師共同策畫的「科學、數學、藝術、音樂」四站式闖關教學，進行深度共學與交流。

陳佩玉接受中央社訪問時表示，國際教育是現在學校教育重要的一環，過去金門的學校也都會和日本、澳洲的學校進行交流，成果相當不錯。在這樣的交流基礎與風氣之上，思考或許能夠將歐洲加入其中。

她說，學生比較少接觸歐洲，但歐洲是很重要的一個地方，無論是在文化、經濟、環保的領域，因此才有推動與歐洲深度交流的想法。當時剛好聽聞有台北的學校與比利時的學校進行交流，詢問後進一步獲得各方的協助，才促成這次的機會。

這次兩校的交流活動主要是透過比利時台北辦事處瓦隆尼亞經貿組、比利時法語文化區政府教育局媒合。

這次參與交流團的學生在出發前已經與新城堡鎮公立學校的學生透過線上的方式互動了數個月，同時也化身「筆友」，定期寫電子郵件，分享彼此的近況，以及預先了解對方的喜好等。

交流團的成員陳昀翰告訴中央社記者，透過通信，彼此分享共同的喜好與愛吃的食物，在過程中越來越期待與對方見面。這次交流時帶了鳳梨酥當伴手禮，對方則回贈自己喜歡的魔術方塊。

另一位交流團成員林禹妡分享參與這次活動的契機時表示，過去曾經參加過澳洲交流團，這次希望來到比利時體驗不一樣的文化。

雖然這次的活動僅10天，然而陳昀翰表示收穫滿滿，認識了許多好朋友，希望能夠持續保持聯繫。同時，他也邀請對方有朝一日到金門旅遊。

金門 小學生 比利時

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