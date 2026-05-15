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芋頭零廢棄！光復高中餐飲科研發創意禮盒 奪全國專題競賽二名

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹光復高中餐飲科參加今年全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽，以兼顧高纖高蛋白低糖低脂的「芋生油你」作品，在97件參賽作品中脫穎而出，奪下全國第二名。圖／新竹光復高中提供
新竹光復高中餐飲科參加今年全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽，以兼顧高纖高蛋白低糖低脂的「芋生油你」作品，在97件參賽作品中脫穎而出，奪下全國第二名。圖／新竹光復高中提供

新竹光復高中餐飲科參加今年全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽，由4名高三餐飲科學生歷時半年以上研發，結合「食材零廢棄」、「天然發酵」、「美味健康」三大核心理念，以在地農業「芋頭零廢棄」為主題，以兼顧高纖高蛋白低糖低脂的「芋生油你」作品，在97件參賽作品中脫穎而出，奪下全國第二名。

光復高中指出，「芋生油你」作品由路雨錚、賴柔安、夏竺均、張恩瑀四位高三餐飲科學生，以在地農業「芋頭零廢棄」為主題，結合台灣特有作物油芒，成功開發創新產品「酵芋蛋糕」，更利用廢棄芋梗加入油芒製作高纖高蛋白的「狠油梗」脆棒，經設計產品包裝組合成禮盒。

光復高中指出，傳統芋頭加工過程中，芋皮、邊角與芋梗多被視為廢棄物，造成資源浪費，透過米麴發酵技術，將芋頭廢料轉化為「無添加糖芋頭餡」，利用天然糖化作用產生甜味，提升產品健康價值。此外，透過實驗研究發現，以50%芋頭粉取代小麥麵粉製作戚風蛋糕時，能兼顧口感與結構，並搭配65°C燙麵技術，使蛋糕組織更加細緻柔軟，成功開發出兼具風味與機能性的創新產品。問卷調查結果顯示，產品整體滿意度達94%，購買意願高達98%，展現高度市場潛力。

指導老師廖杏珠表示，這次專題會使用芋頭為原料發想，是學生路雨錚家中80多歲的長輩種植許多芋頭，因母芋或子芋長出的芋梗粗硬但富含營養，長輩會經常加醋煮爛食用，於是開始對整株芋頭的研究，另位學生賴柔安擁有中餐乙級證照，對產品的製作要求很高，希望產品製作出來可以令大家所喜愛，兩名成員夏竺均、張恩瑀本身擅長產品包裝，希望導入文青包裝與永續理念，4人學生利用自身專長與發想，研究出以芋梗結合油芒製作「狠有梗」脆棒，終於實現整株芋頭全利用，不僅達到零廢棄目標，希望經由該研究讓更多人看見台灣農作物的價值，並推動環保與健康飲食的理念。

光復高中說，這次參賽不僅提升學生實作能力，更讓學生理解永續飲食與在地食材的重要性，「芋生油你」不只是產品，更是永續飲食的可能」，運用創意與科學，為傳統食材開創全新價值。

廢棄物 芋頭

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