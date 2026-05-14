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高中完全免試入學今放榜 總錄取率92.94%低於去年

中央社／ 台北14日電
115學年度高中「完全免試入學」今天放榜，錄取8223人，總錄取率92.94%。圖／聯合報系資料照片
115學年度高中「完全免試入學」今天放榜，錄取8223人，總錄取率92.94%。圖／聯合報系資料照片

115學年度高中「完全免試入學」今天放榜，錄取8223人，總錄取率92.94%，比去年略低。教育部提醒錄取的學生，在6月12日前依各校簡章規定時間完成報到手續。

「完全免試入學」不採計國中教育會考成績，學生直接向學校登記，報名人數未達招生人數，就全數錄取；如果超過招生人數，則參考各就學區免試入學作業要點，透過適當的超額比序錄取。

教育部今天發布新聞稿，115學年度共有單點型學校63所釋出名額；區域型則有基隆區、嘉義區等11區域68校。合計131所公、私立學校參與。

今年度報名學生總計有8848人（去年8117人），錄取人數8223人（去年7588人），較去年度略增。總錄取率為92.94%，較去年度（93.48%）略減。另有9校將於辦理撕榜作業後，公告錄取結果。

教育部提醒，「完全免試入學」錄取生雖然已獲學校錄取，仍應參加國中教育會考。因為高中職將以會考成績，作為發放入學獎學金的條件；且會考是國中3年的學力檢定機制，能讓高中職了解學生的學習狀況。

免試入學 放榜 教育部

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