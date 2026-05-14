家長盼學習歷程加分…想幫高二孩報營隊 網全勸別去：根本沒幫助

學習歷程檔案是高中升大學多元入學重要的一環，記錄了高中三年的修課成果、作品表現等，是學測後個人申請非常重要的資料，但由於需花費心思準備，引發不少討論。

由於準備學習歷程費時費心力，還不能確定是否能打動面試教授的心，部分學生寧可「考試定勝負」，打算把重心放在分科測驗上。一名家長在臉書社團「家有高中生」發文表示，準備升高二的孩子就打算把重點放在分科上，但該家長認為如果學測就有好成績，不該放棄這條路，因此想幫孩子報名暑假營隊，當作學習歷程的資料。

原PO表示孩子想讀醫，詢問但若成績未達標改讀理工的話，現在該報名哪種營隊才能加分？結果大部分網友都不支持參加營隊，認為對學習歷程沒有幫助，「營隊沒辦法當學習歷程，不會有讓教授入眼的效果」、「營隊對於醫學系和電機系的升學確實都沒啥用」、「營隊是來騙錢的！學測往滿級分考比較重要」、「營隊含金量低，浪費錢又浪費時間」。

許多人指出，考檢定、參加競賽、當志工都是可以幫學習歷程加分的方式，「比賽的獎狀最有用的就是教育部頒發的獎狀」、「適合準備學科能力競賽、科展、APX、AMC 12、奧賽初選」、「如果要走理工，建議去學Apcs程式，考檢定」、「參加校內外的競賽、考英文檢定、在醫療場所長期當志工」。

《聯合新聞網》也曾報導，有學生感嘆一般高中生根本沒有時間做學習歷程檔案，引發許多人共鳴，認為家境好的孩子才有錢有時間增添學習歷程色彩，大嘆主打多元入學的「學習歷程」根本是「多錢入學」。