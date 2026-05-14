再興中學科學實驗起火燒傷學生 家長怒告教師 7人均不起訴
台北市再興中學去年因學生在下課時間施作科學實驗引發火勢，燒向同學臉、手等處燒傷，喪失排汗功能，家長提告前校長、林姓教師等7人涉過失重傷，日前和解撤回告訴，台北地檢署今偵結，7人犯罪嫌疑不足，均不起訴。
家長指控，2025年5月28日，林姓教師在再興中學5樓實驗室帶學生施作科學實驗，下課時間未暫停學生施作實驗，2名學生在教師不在場，繼續用打火機燃燒小蘇打粉及糖粉，並倒酒精，過程中不慎產生火焰燒向自家小孩，造成臉、頸部及右手二至三度燒傷，占總體表面積12%，喪失排汗功能等。
家長提告前校長柯文柔、副校長張東勇、劉姓設備組幹事、生教組長及教師等7人涉過失致重傷害、過失以其他爆裂物炸燬物品等罪嫌。過失致重傷害部分，因達成和解，具狀撤回告訴。
2名學生涉案部分由少年法庭偵辦。學生稱，當時先用酒精噴霧噴灑酒精，但實驗一樣失敗，才會在林姓教師喊下課後，拿桶裝酒精倒入鐵盤中準備燃燒，倒入過程中，點火器往鐵盤移動時就燒向同學。
林姓教師供稱，下課時有請學生終止實驗，學生領取酒精應該要跟他說，由他領取。劉姓設備組幹事表示，林姓教師口頭提出要求，依照慣例把實驗用的酒精放在桌上，當時沒有規定要給老師。
檢方認為，2名學生在林姓教師不在場時繼續操作實驗，致引發火勢，林、劉難以預見學生下課時間繼續操作實驗，且沒有用噴灑酒精方式操作實驗，難以論罪，前後任校長等5人非實驗指導老師，也非管理實驗易燃爆裂之人，7人涉過失以其他爆裂物炸燬物品罪嫌，犯罪嫌疑不足均不起訴。
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