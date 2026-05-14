不滿管教！高雄某高職生恐嚇師「慶甲」 法官以這理由判無罪

高雄市某高職一名陸姓學生因不滿陳姓教師的管教問題，遭控以台語「慶甲」、「頭殼破空喔」等語辱罵教師，被檢方依恐嚇危害安全、公然侮辱罪嫌起訴，橋頭地院法官審理後認定該學生的言論雖有不當，但爰引憲法法庭判決意旨，並未構成恐嚇與公然侮辱，判決無罪。

檢方起訴指出，陸姓學生於去年3月24日中午，在校內畜保科2年級教室及走廊，公然對陳姓教師以台語辱罵「幹你娘嘞！慶甲膩」、「慶甲」、「頭殼破空喔」等語，令陳姓教師認為這些話語暗喻將加害其生命、身體安全，使其心生畏懼，並足以貶損其人格與名譽，因此提告。

不過橋頭地院法官審理後認為，台語中「慶甲」涵義，依一般社會通念，台語「慶」（即「衝」，tshìng）的用法是形容人的氣勢豪盛，民間也有以「衝甲掠袂牢」（tshìng kah lia̍ h buē-tiâu）形容炙手可熱、很受歡迎的樣子，並非為全然負面之形容詞，更不直接包含有意指對方欠教訓、或即有欲教訓對方之意。

教師指控陸生大喊「慶甲」時有往前踏一步，但法官認為，即便陸生有踏前一步，也無其他針對教師的舉動，無法排除僅是為表達不滿而伴隨身體移動，難認此舉已構成對教師生命、身體等為惡害告知。

法官當庭勘驗陳姓教師提供的蒐證影片，發現教師當下曾質問陸生「你有沒有罵我『幹』？」，而陸生回覆「誰跟你說『幹』啊！『慶甲』」，法官因此認定，難以僅憑教師單一指述就認定陸生有辱罵「X你娘咧」。

教師還控學生辱「頭殼破空喔」，不過法官認為，師生雙方在案發前已因調解其他同學的糾紛而有所爭執，學生認為教師在外面說他壞話，在言語交鋒之際，一時氣憤脫口而出，目的是表達對教師不能理解其語意的不滿，作為情緒的宣洩。

法官參酌憲法法庭113年憲判字第3號判決意旨，認為該名學生僅說一次，非屬反覆、長時間的辱罵，難認會對教師的真實社會名譽產生明顯、重大的可能損害，因此認定學生言論固有不當，難免造成教師感到不快，但尚未逾越一般人可合理忍受之限度，無從以刑罰相繩，最終諭知該名學生無罪。全案仍可上訴。

橋頭地方法院。圖／本報資料照