快訊

川習會登場…川普：榮幸與習近平做朋友 美中關係將前所未有好

新北新莊大樓工地鷹架倒塌！ 35歲男17樓高度墜落送醫不治

台股4萬點…賣房All in台積電？專家示警：命都不要！小心斷頭住公園

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿管教！高雄某高職生恐嚇師「慶甲」 法官以這理由判無罪

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
教室示意圖。圖／AI生成
教室示意圖。圖／AI生成

高雄市某高職一名陸姓學生因不滿陳姓教師的管教問題，遭控以台語「慶甲」、「頭殼破空喔」等語辱罵教師，被檢方依恐嚇危害安全、公然侮辱罪嫌起訴，橋頭地院法官審理後認定該學生的言論雖有不當，但爰引憲法法庭判決意旨，並未構成恐嚇與公然侮辱，判決無罪。 

檢方起訴指出，陸姓學生於去年3月24日中午，在校內畜保科2年級教室及走廊，公然對陳姓教師以台語辱罵「幹你娘嘞！慶甲膩」、「慶甲」、「頭殼破空喔」等語，令陳姓教師認為這些話語暗喻將加害其生命、身體安全，使其心生畏懼，並足以貶損其人格與名譽，因此提告。 

不過橋頭地院法官審理後認為，台語中「慶甲」涵義，依一般社會通念，台語「慶」（即「衝」，tshìng）的用法是形容人的氣勢豪盛，民間也有以「衝甲掠袂牢」（tshìng kah lia̍ h buē-tiâu）形容炙手可熱、很受歡迎的樣子，並非為全然負面之形容詞，更不直接包含有意指對方欠教訓、或即有欲教訓對方之意。 

教師指控陸生大喊「慶甲」時有往前踏一步，但法官認為，即便陸生有踏前一步，也無其他針對教師的舉動，無法排除僅是為表達不滿而伴隨身體移動，難認此舉已構成對教師生命、身體等為惡害告知。 

法官當庭勘驗陳姓教師提供的蒐證影片，發現教師當下曾質問陸生「你有沒有罵我『幹』？」，而陸生回覆「誰跟你說『幹』啊！『慶甲』」，法官因此認定，難以僅憑教師單一指述就認定陸生有辱罵「X你娘咧」。 

教師還控學生辱「頭殼破空喔」，不過法官認為，師生雙方在案發前已因調解其他同學的糾紛而有所爭執，學生認為教師在外面說他壞話，在言語交鋒之際，一時氣憤脫口而出，目的是表達對教師不能理解其語意的不滿，作為情緒的宣洩。 

法官參酌憲法法庭113年憲判字第3號判決意旨，認為該名學生僅說一次，非屬反覆、長時間的辱罵，難認會對教師的真實社會名譽產生明顯、重大的可能損害，因此認定學生言論固有不當，難免造成教師感到不快，但尚未逾越一般人可合理忍受之限度，無從以刑罰相繩，最終諭知該名學生無罪。全案仍可上訴。

橋頭地方法院。圖／本報資料照
橋頭地方法院。圖／本報資料照

公然侮辱 恐嚇 高雄 學生 老師

延伸閱讀

法官理由曝光！罵李正皓「蟑螂、性騷前科」 張智倫競選總幹事逆轉免賠

學生提異議秒被罵 教師通識課狂放抖音假消息？銘傳回應了

鄰居刺傷愛犬判無罪？法官罕見傳喚小狗出庭 判決書藏溫柔肺腑之言

國小老師未繳餐費打包剩食考績吃丙 主張「減少浪費」申訴遭駁回

相關新聞

不滿管教！高雄某高職生恐嚇師「慶甲」 法官以這理由判無罪

高雄市某高職一名陸姓學生因不滿陳姓教師的管教問題，遭控以台語「慶甲」、「頭殼破空喔」等語辱罵教師，被檢方依恐嚇危害安全、公然侮辱罪嫌起訴，橋頭地院法官審理後認定該學生的言論雖有不當，但爰引憲法法庭判決意旨，並未構成恐嚇與公然侮辱，判決無罪。

成功高中昔日積極參加路跑 校長劉晶晶今為舒跑杯路跑鳴槍延續傳承

台北市成功高中在校長劉晶晶帶領下，由高一導師發起，校友會支持下，組成247人路跑隊伍，今天參與舒跑杯路跑活動，由於是參賽最多人數的團體，大會邀請劉晶晶擔任路跑賽鳴槍手，成為舒跑杯台北場今年唯一受邀鳴槍的高中校長。

張善政宣布桃園營養午餐補助再加6元 「飯店級」美食也入菜

桃園市國中小免費營養午餐補助再加碼，市長張善政今在市政會議宣布，自115學年度起，桃園市國中小學生免費營養午餐補助每生每餐將再增加6元，調整後一般地區補助金額提高至71.3元，偏遠地區則提高到75.3元。另推出每周一次的「幸福餐」，並與尊爵大飯店、川門子及舒苑飲食等在地知名餐飲企業合作，盼設計兼顧美味與營養的特色菜單。

從閱讀到思辨 讀報研習助教師活用《好讀》資源

桃園市教育局12日在慈文國中舉辦讀報研習，邀請聯合報寫作教室講師分享「打開好讀這樣用」，帶領教師如何運用《好讀》周報資源，提升學生閱讀與寫作能力。

遭小四生丟鉛筆盒罵「傻B、全家死光」 老師PO驗傷單：無言且心寒

宜蘭某國小傳出校園暴力，一名英文女老師疑因上課時把學生桌子搬到講台等管教問題，遭四年級男學生持鉛筆盒丟擲，導致大腿遭盒內圓規刺傷流血。女老師事後難掩心寒，在社群平台貼文及露出傷勢，強調教書十多年首度遭學生暴力對待，準備採法律途徑；校方今天表示，學生已向老師道歉。

國中會考周六登場 新北2萬8929名考生應試

115年國中教育會考5月16日、17日登場，新北考區共設29個考場、1000間試場，有2萬8929名考生應試。新北市教育局提醒考生，務必提前確認考場位置、熟悉交通動線及試場規則，並調整作息、保持平常心，以最佳狀態迎接國中階段重要學習檢核，避免遲到、缺考或違規影響升學權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。