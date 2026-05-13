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張善政宣布桃園營養午餐補助再加6元 「飯店級」美食也入菜

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今在市政會議宣布，自115學年度起，桃園市國中小學生免費營養午餐補助每生每餐將再增加6元。另與尊爵大飯店、川門子及舒苑飲食等在地知名餐飲企業合作，盼設計兼顧美味與營養的特色菜單。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今在市政會議宣布，自115學年度起，桃園市國中小學生免費營養午餐補助每生每餐將再增加6元。另與尊爵大飯店、川門子及舒苑飲食等在地知名餐飲企業合作，盼設計兼顧美味與營養的特色菜單。記者朱冠諭／攝影

桃園市國中小免費營養午餐補助再加碼，市長張善政今在市政會議宣布，自115學年度起，桃園市國中小學生免費營養午餐補助每生每餐將再增加6元，調整後一般地區補助金額提高至71.3元，偏遠地區則提高到75.3元。另推出每周一次的「幸福餐」，並與尊爵大飯店、川門子及舒苑飲食等在地知名餐飲企業合作，盼設計兼顧美味與營養的特色菜單。

張善政表示，桃園是六都中第一個全面實施國中小免費營養午餐的城市，政策上路至今已邁入第四年。過去兩年每生每餐補助金額均隨物價調整3元，今年因國際局勢牽動普遍物價上漲，調整幅度一口氣加倍至6元，希望讓學校有充足預算採購優質食材。

張善政說，營養午餐政策不是「軍備競賽」，比的不是金額高低，而是市府花在孩子身上的心思，桃園能兼顧品質與成本，關鍵在於農業局與在地農會體系的支持，觀音蓮花季時市府也將蓮藕入菜，讓孩子吃到當令的在地好食材。

張善政指出，新學期將推出3大特色升級。第一是提高大塊肉餐點供應頻率，未來每周供應雞排、豬排、魚排等大塊肉類主菜，將由每周1次增為2次，肉排重量也從75公克提高至100公克以上，透過份量更充足、完整的主菜設計，讓孩子在成長階段攝取足夠的蛋白質。

第二項特色是每周推出一次「幸福餐」，菜單將以孩子喜愛的菜色為主，例如義大利麵、馬鈴薯燉肉、玉米濃湯等，或採取雙主菜搭配，由學校營養師調整菜單，兼顧美味與營養，讓孩子更喜歡吃營養午餐。

張善政說，另一項特色則是市府將與桃園在地知名餐飲企業及主廚合作，以適合學校烹調的方式，設計兼顧美味與營養的特色菜單。目前已有尊爵大飯店、川門子及舒苑飲食等業者表達合作意願，食安部分也會每日由營養師或午餐祕書驗收食材、優先採用3章1Q食材，從源頭到餐盤為孩子的健康把關。

桃園市長張善政今在市政會議宣布，自115學年度起，桃園市國中小學生免費營養午餐補助每生每餐將再增加6元。另與尊爵大飯店、川門子及舒苑飲食等在地知名餐飲企業合作，盼設計兼顧美味與營養的特色菜單。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今在市政會議宣布，自115學年度起，桃園市國中小學生免費營養午餐補助每生每餐將再增加6元。另與尊爵大飯店、川門子及舒苑飲食等在地知名餐飲企業合作，盼設計兼顧美味與營養的特色菜單。記者朱冠諭／攝影

張善政 營養午餐 物價 桃園

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