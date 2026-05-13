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從閱讀到思辨 讀報研習助教師活用《好讀》資源

聯合報／ 教育事業部
桃園市教育局12日在慈文國中舉辦讀報研習，帶領教師認識如何運用《好讀》周報資源，提升學生閱讀與寫作能力。圖／教育事業部提供
桃園市教育局12日在慈文國中舉辦讀報研習，帶領教師認識如何運用《好讀》周報資源，提升學生閱讀與寫作能力。圖／教育事業部提供

桃園市教育局12日在慈文國中舉辦讀報研習，邀請聯合報寫作教室講師分享「打開好讀這樣用」，帶領教師如何運用《好讀》周報資源，提升學生閱讀與寫作能力。

講師指出，108課綱上路後，教育已從過去偏重學科知識，轉向培養學生解決生活問題的核心素養，各種生活素材、社會議題都可能成為考題，因此閱讀不能「偏食」，不能偏重任何文體、內容，更需要跨域與深度閱讀。

講師表示，因應新課綱，學生得培養「長文閱讀」、「跨域閱讀」與「批判性閱讀」三種能力，但現代學生習慣快速接收資訊，對長文閱讀缺乏耐心。透過《好讀》周報，不僅能增加閱讀廣度，深化思考能力，培養考試可能出現的社會議題與生活情境，也培養面對未來挑戰的能力。

講師也提到，閱讀能力分「擷取與檢索」、「統整與解釋」及「省思與評價」等歷程，學生若能閱讀更深入，寫作就愈有內容。許多學生作文分數偏低，往往是因為缺乏素材、舉例困難，導致文章流於平面，因此老師更需要培養學生的思辨能力與觀點深度。

研習中也介紹《好讀》多項免費教學資源。例如「圖擊隊」單元，每周挑選不同議題搭配五道問題，引導學生投稿作答，隔周刊登其他學生的答案，可反思彼此觀點差異；「閱讀任務」則由專人依據PISA閱讀三層次設計學習單，教師可直接使用學生版內容，每周利用短時間練習，逐步累積閱讀與寫作素材。

講師表示，《好讀》也提供許多寫作專欄與教學素材，教師可延伸設計閱讀與寫作課程，例如讓學生閱讀文章後進行戲劇演出、改編歌詞，或搭配影片與閱讀測驗進行教學，透過多元活動提升學生的換位思考與表達能力。

桃園市教育局12日在慈文國中舉辦讀報研習，帶領教師認識如何運用《好讀》周報資源，提升學生閱讀與寫作能力。圖／教育事業部提供
桃園市教育局12日在慈文國中舉辦讀報研習，帶領教師認識如何運用《好讀》周報資源，提升學生閱讀與寫作能力。圖／教育事業部提供

桃園市教育局12日在慈文國中舉辦讀報研習，帶領教師認識如何運用《好讀》周報資源，提升學生閱讀與寫作能力。圖／教育事業部提供
桃園市教育局12日在慈文國中舉辦讀報研習，帶領教師認識如何運用《好讀》周報資源，提升學生閱讀與寫作能力。圖／教育事業部提供

桃園 聯合報 108課綱

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