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影／全國貓咪盃SCRATCH競賽 苗栗縣海口國小、竹南國中榮獲佳作肯定

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮海口國小、竹南國中在今年全國貓咪盃SCRATCH競賽都獲選佳作，縣長鍾東錦上午接見表揚兩校獲獎師生。 記者胡蓬生／攝影
苗栗縣竹南鎮海口國小、竹南國中在今年全國貓咪盃SCRATCH競賽都獲選佳作，縣長鍾東錦上午接見表揚兩校獲獎師生。 記者胡蓬生／攝影

苗栗縣竹南鎮海口國小、竹南國中在今年全國貓咪盃SCRATCH競賽都獲選佳作，縣長鍾東錦上午接見表揚兩校獲獎師生。縣府指出，今年比賽競爭激烈，兩校能脫穎而出，相當不易。

縣府教育處表示，教育部在4月間舉辦的全國貓咪盃SCRATCH競賽是資訊教育的年度盛事，競爭激烈，今年參賽隊伍國小動畫組有42隊、國小遊戲組41隊、國中生活應用組86隊，苗栗縣代表隊在全國各縣市的頂尖好手中脫穎而出，獲選佳作。這次競賽，海口國小2名選手在國小動畫組以「護眼小幫手」主題，運用SCRATCH程式將生動故事轉化為精彩動畫；竹南國中2名學生在國中生活應用組以「遊園列車」主題，展現細膩觀察與問題分析能力，將程式邏輯靈活運用於解決生活中的實際問題，同樣榮獲佳作。

縣府強調，縣內近年持續推動數位學習政策，配合教育部「中小學數位學習精進方案」積極建置智慧學習環境，包括推動「班班有大屏」、建置「智慧校園親師生平台」及「數位學生證」，並成立「5G XR數位共學中心」，每年規畫辦理相關營隊與體驗課程，透過實作學習深化學生對新興科技的理解與應用，將科技融入教學，培養學生自主學習、跨域整合與創新應用能力，逐步邁向智慧校園與數位教育的新願景。

教育處指出，科技不再只是輔助工具，縣府積極推動資訊教育的核心目標在於培養學生的邏輯思考與解決問題能力，兩校獲獎隊伍能運用程式語言編織出個人觀點，在比賽壓力下穩定發揮執行力，這種將創意實踐的精神實屬不易。

鍾東錦表示，資訊科技日新月異，學生優異表現的背後，除了長時間的努力累積與反覆練習，更有賴於學校全力支持與指導教師的用心培訓，得獎是學習歷程中的重要里程碑，更是持續精進的起點，在數位時代中掌握程式邏輯如同掌握通往未來的鑰匙，期許學生保持對科技的熱情與探索精神，持續強化軟實力，為社會創造更多的美好未來。

苗栗縣竹南鎮海口國小2名選手在國小動畫組以「護眼小幫手」主題，運用SCRATCH程式將生動故事轉化為精彩動畫，榮獲佳作。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣竹南鎮海口國小2名選手在國小動畫組以「護眼小幫手」主題，運用SCRATCH程式將生動故事轉化為精彩動畫，榮獲佳作。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣竹南國中2名學生在國中生活應用組以「遊園列車」主題，展現細膩觀察與問題分析能力，將程式邏輯靈活運用於解決生活中的實際問題，在全國貓咪盃SCRATCH競賽榮獲佳作。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣竹南國中2名學生在國中生活應用組以「遊園列車」主題，展現細膩觀察與問題分析能力，將程式邏輯靈活運用於解決生活中的實際問題，在全國貓咪盃SCRATCH競賽榮獲佳作。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 鍾東錦 動畫

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