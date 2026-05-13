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國中會考倒數「忌食」 國文女神曝「3大地雷食物」能避就避

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市七賢國中老師蔡思怡（左）提醒考生考前避開地雷食物。圖／高雄市教育局提供
高雄市七賢國中老師蔡思怡（左）提醒考生考前避開地雷食物。圖／高雄市教育局提供

國中會考本周末登場，被封為「國文女神」的高雄市七賢國中老師蔡思怡，近日拍短影音提醒考生最後衝刺階段顧好飲食、作息，最要忌口高澱粉、熱量炸彈的台式飯糰，笑稱是「不需處方箋的安眠藥」，生食、冰品也別碰，引發考生和家長共鳴。

身兼七賢國中國文老師與輔導主任的蔡思怡，平時就因親切風格，被學生封為「國文女神」，會考前夕，她暖心拍影片提醒學生考前最忌諱的不是書讀不完，而是肚子先出事。

蔡思怡表示，會考前一周，盡量遠離飯糰、麵線等高澱粉類食物，也不建議吃生魚片、壽司等生食，以免刺激腸胃，夏天學生愛喝手搖飲，冰塊是大腸桿菌溫床，建議這幾天忍耐一下。

此外，地瓜、穀製品等利尿、通便食物也要少碰，避免考試時頻繁跑廁所，除了飲食以外，近期流感盛行，務必勤洗手做好「內外夾攻大立腕」正確洗手步驟，到補習班上課全程戴口罩，降低感染風險。

至於考場應戰技巧，她也分享「卡題先跳過」原則，遇到不會的題目先略過，不要一題卡到懷疑人生，先把會寫的穩穩拿下，保持作答節奏更重要。

蔡思怡說，比起臨時抱佛腳，穩定作息才是真正「會考外掛」，不必過度熬夜，只要睡眠正常、顧好身體，一定可以在考場上所向披靡，考出最棒的成績。

高雄市七賢國中老師蔡思怡（左）提醒考生考前避開地雷食物。圖／高雄市教育局提供
高雄市七賢國中老師蔡思怡（左）提醒考生考前避開地雷食物。圖／高雄市教育局提供

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