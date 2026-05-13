南一教育集團陪伴計畫 首發合作北投國中女壘隊

體育選手如何兼顧訓練與學業，近來成為教育界熱門話題。南一教育集團響應運動部政策，啟動陪伴教育計畫，以台北市北投國中女子壘球隊為第一階段合作對象，協助穩定學習進度。

南一教育集團今天發布新聞稿，董事長蘇偉銓表示，在眾多學習情境中，體育班學生是學習落差相對明顯的一群。運動員在求學階段經常面臨訓練與學業難以兼顧的壓力，長時間訓練與頻繁賽事，使學習時間受到壓縮，學習進度無法穩定維持，便容易出現理解落差與信心流失。

南一教育集團透過旗下萬通教育啟動「隱性學習落差陪伴教育計畫」，以北投國中女子壘球隊作為第一階段合作對象，導入系統化的課程規劃與線上輔導資源。

這項計畫涵括全部女壘隊員共22人，以英語課程為主，採線上即時互動教學模式，每週安排2堂、每堂25分鐘。

有別於一般補強式教學，這項計畫透過線上教育平台的系統化課程架構，依學生程度分層設計，並搭配教師輔導紀錄與學習進度追蹤機制，讓每一名學生都能獲得完整的支持。

北投國中校方觀察，當學生在固定安排中持續學習，有助於降低學習焦慮，逐步建立信心，也讓學習不再是斷裂式補強，轉為可累積的過程。

萬通教育總經理蔡偉杰表示，這次以體育班作為起點，並非將對象侷限於運動員，而是希望透過實際行動，建立一套可持續、可複製的學習支持模式。未來將視執行成果，逐步擴展到更多具有學習支持需求的學生族群。