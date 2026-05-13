快訊

春哥侃陸／川習會這一局 先看三張明牌、兩張暗牌

LINE免費貼圖5款！毛小孩集合 快用「勸敗買買圖」慫恿朋友瞎拼

台知名景點人潮雪崩！現場僅見5名遊客 攤販歇業、導遊直言：已不列行程

聽新聞
0:00 / 0:00

南一教育集團陪伴計畫 首發合作北投國中女壘隊

中央社／ 台北13日電

體育選手如何兼顧訓練與學業，近來成為教育界熱門話題。南一教育集團響應運動部政策，啟動陪伴教育計畫，以台北市北投國中女子壘球隊為第一階段合作對象，協助穩定學習進度。

南一教育集團今天發布新聞稿，董事長蘇偉銓表示，在眾多學習情境中，體育班學生是學習落差相對明顯的一群。運動員在求學階段經常面臨訓練與學業難以兼顧的壓力，長時間訓練與頻繁賽事，使學習時間受到壓縮，學習進度無法穩定維持，便容易出現理解落差與信心流失。

南一教育集團透過旗下萬通教育啟動「隱性學習落差陪伴教育計畫」，以北投國中女子壘球隊作為第一階段合作對象，導入系統化的課程規劃與線上輔導資源。

這項計畫涵括全部女壘隊員共22人，以英語課程為主，採線上即時互動教學模式，每週安排2堂、每堂25分鐘。

有別於一般補強式教學，這項計畫透過線上教育平台的系統化課程架構，依學生程度分層設計，並搭配教師輔導紀錄與學習進度追蹤機制，讓每一名學生都能獲得完整的支持。

北投國中校方觀察，當學生在固定安排中持續學習，有助於降低學習焦慮，逐步建立信心，也讓學習不再是斷裂式補強，轉為可累積的過程。

萬通教育總經理蔡偉杰表示，這次以體育班作為起點，並非將對象侷限於運動員，而是希望透過實際行動，建立一套可持續、可複製的學習支持模式。未來將視執行成果，逐步擴展到更多具有學習支持需求的學生族群。

運動 北投 體育

延伸閱讀

體育班學生國中會考「待加強」比率高 教育部推教學正常化挨批矛盾

解決偏鄉老師教學難題…國北教在職學分班 首次有「教練」陪課

體育班國中會考「待加強」比率高於全國2倍 學力落差持續擴大

康橋秀岡談青少年情緒教育　以成熟輔導機制建立學生心理韌性

相關新聞

遭小四生丟鉛筆盒罵「傻B、全家死光」 老師PO驗傷單：無言且心寒

宜蘭市某國小傳出校園暴力事件，該校英文女老師疑因上課時把學生桌子搬到講台等管教問題，遭一名四年級男學生持鉛筆盒丟擲，導致大腿遭盒內圓規刺傷流血。該名教師事後難掩心寒，在社群平台貼出驗傷單，強調教書十多年首度遭學生暴力對待，準備採取法律途徑，維護教育尊嚴。

成功高中昔日積極參加路跑 校長劉晶晶今為舒跑杯路跑鳴槍延續傳承

台北市成功高中在校長劉晶晶帶領下，由高一導師發起，校友會支持下，組成247人路跑隊伍，今天參與舒跑杯路跑活動，由於是參賽最多人數的團體，大會邀請劉晶晶擔任路跑賽鳴槍手，成為舒跑杯台北場今年唯一受邀鳴槍的高中校長。

國中會考倒數「忌食」 國文女神曝「3大地雷食物」能避就避

國中會考本周末登場，被封為「國文女神」的高雄市七賢國中老師蔡思怡，近日拍短影音提醒考生最後衝刺階段顧好飲食、作息，最要忌口高澱粉、熱量炸彈的台式飯糰，笑稱是「不需處方箋的安眠藥」，生食、冰品也別碰，引發考生和家長共鳴。

國中會考周六登場 新北2萬8929名考生應試

115年國中教育會考5月16日、17日登場，新北考區共設29個考場、1000間試場，有2萬8929名考生應試。新北市教育局提醒考生，務必提前確認考場位置、熟悉交通動線及試場規則，並調整作息、保持平常心，以最佳狀態迎接國中階段重要學習檢核，避免遲到、缺考或違規影響升學權益。

當桃園武陵8年校長…林煥周將退休「接任大興高中」 推升國際中小學

桃園市私立大興高中董事會、董事長陳彥良今日宣布，下學年八月一日起聘武陵高中校長林煥周擔任大興高中校長，林今年七月底自武陵退休，八月接任協助大興轉型升級。

新北6校挺進FRC世界決賽 格致高中摘分區亞軍創台灣最佳成績

全球高中機器人最高殿堂「FRC（FIRST Robotics Competition）機器人世界決賽」5月初在美國休士頓圓滿落幕，新北市南山高中、安康高中、格致高中、樹林高中與裕德高中聯隊，以及錦和高中共6校5隊，從全球逾4000支隊伍中脫穎而出，挺進素有「機器人界奧運」之稱的世界總決賽。其中格致高中勇奪居禮分區聯盟亞軍，寫下台灣歷年最佳成績。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。