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兩廳院「上山計畫」 帶花蓮光復學子解鎖劇場之美

中央社／ 台北13日電

兩廳院「藝術零距離計畫」首度將重心移往本島山區校園推出「上山計畫」，首站選定花蓮縣光復鄉，邀請光復商工與富源國中共120名學生參與，讓藝術養分進入學子生活圈。

根據兩廳院發布的新聞資料，藝術零距離計畫自2007年啟動以來，累計已邀請近7萬人進入場館體驗表演藝術。今年是「上山計畫」第1年，透過「舞蹈工作坊」、「劇場導覽」與「TIFA台灣國際藝術節節目觀賞」的深度連結，打造從身體經驗延伸至劇場現場的完整學習路徑。

今年由兩廳院駐館藝術家王宇光及舞者李尹櫻率領「微光製造」舞者們前進校園，引導學生透過肢體律動感受動作、認識身體，並建立對當代舞的初步理解。學子也到兩廳院展開深度劇場職人體驗，最後進劇場觀賞國際級經典舞作「如石頭上的青苔」，完成了從學習到觀演的文化實踐。

富源國中學生回饋表示，經過前導課程與導覽後，以前看表演會不知該注意什麼，但這次會去看舞者的表情、走位，甚至燈光怎麼變化，覺得整個表演更完整。光復商工學生表示，原來身體可以有很多不同的想像方式，用舞蹈也可以和同學對話，感覺情緒也可以被釋放。

兩廳院公共溝通部經理王統生表示，藝術零距離不只是帶學生進劇場，更重要的是在進入之前，先建立理解與感受的路徑，「當孩子能在觀看時產生連結，那一刻，藝術才真正發生，我們希望這樣的經驗能成為他們未來持續接觸文化的重要起點。」

劇場 花蓮 兩廳院

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