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遭小四生丟鉛筆盒罵「傻B、全家死光」 老師PO驗傷單：無言且心寒

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
老師在社群平台貼出傷處，感嘆教書十多年首度遭學生暴力對待，準備採取法律途徑，維護尊嚴。圖／翻攝threads@nancy860908
老師在社群平台貼出傷處，感嘆教書十多年首度遭學生暴力對待，準備採取法律途徑，維護尊嚴。圖／翻攝threads@nancy860908

宜蘭市某國小傳出校園暴力事件，該校英文女老師疑因上課時把學生桌子搬到講台等管教問題，遭一名四年級男學生持鉛筆盒丟擲，導致大腿遭盒內圓規刺傷流血。該名教師事後難掩心寒，在社群平台貼出驗傷單，強調教書十多年首度遭學生暴力對待，準備採取法律途徑，維護教育尊嚴。

爆料家長昨晚在社群平台描述當下情況，衝突始於該名學生在課堂中抱怨椅子太高，老師協助更換後，學生仍持續將雙腳頂住桌子發出噪音。老師為維護教學秩序，將學生的桌子搬至講台旁，試圖讓其冷靜。

隨後，學生要求取回桌上的鉛筆盒。老師主張是將鉛筆盒「放回」學生腿上，但學生主觀認為老師是在「丟」他，情緒失控下隨即抓起鉛筆盒回砸老師，造成老師大腿擦挫傷，並遭圓規尖銳處刺傷流血。

除了肢體衝突，學生更當眾對老師飆罵「傻B」、「祝你全家都死光」等辱罵性言語。受傷老師發文感嘆，對四年級學生竟敢對師長施暴且出口惡毒感到「無言且心寒」；家長憂心表示，現在的教育現場已非人待的地方，呼籲校方不應為了息事寧人而要求受害者道歉，應讓正義得到伸張。

網友紛紛留言鼓勵該名老師，認為「現在的小孩很難教」、「孩子情緒控制有問題」、「支持老師維護權益」；但也有人提醒，教學現場應避免搬桌子等可能刺激學生情緒的動作，建議雙方都需要冷靜，擔心家長的態度？也質疑「法律上對 4年級學生的懲罰？」

目前學校已啟動輔導機制，宜蘭縣政府教育處將進行調查，確保校園安全與師生權益平衡。法界人士指出，因涉案學生年僅10歲，依刑法規定未滿14歲不具刑事責任能力，即便提告傷害或公然侮辱，刑事部分不罰，將由少年法庭處理，但老師仍可提起民事訴訟，要求法定代理人家長負擔連帶賠償責任。

宜蘭市某國小傳出校園暴力，4年級男學生因不滿管教，飆罵老師「傻B」、「全家死光」，還拿鉛筆盒砸傷老師，縣政府今天啟動調查。本報資料照
宜蘭市某國小傳出校園暴力，4年級男學生因不滿管教，飆罵老師「傻B」、「全家死光」，還拿鉛筆盒砸傷老師，縣政府今天啟動調查。本報資料照

情緒 校園 教育

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