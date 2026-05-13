國中會考周六登場 新北2萬8929名考生應試

115年國中教育會考5月16日、17日登場，新北考區共設29個考場、1000間試場，有2萬8929名考生應試。新北市教育局提醒考生，務必提前確認考場位置、熟悉交通動線及試場規則，並調整作息、保持平常心，以最佳狀態迎接國中階段重要學習檢核，避免遲到、缺考或違規影響升學權益。

今年國中教育會考第一天考試科目為社會、數學、國文及寫作測驗共4科；17日是自然與英語（含閱讀與聽力）2科。各考場平面圖與試場分配表將於考試前一日15日公布於各考場，考生可在15日下午3時至5時前往考場熟悉環境，但不得進入試場。

教育局建議考生預先查看交通動線及考場位置，也務必再次詳閱簡章說明的作答注意事項與試場規則，避免因疏忽影響應試。

教育局表示，依歷年違規情形統計，常見違規樣態包括提前翻閱試題本、考試結束仍繼續作答、攜帶非應試用品，以及考試期間手機或智慧型手錶發出聲響等。提醒考生，考試期間應關閉並妥善收妥手機與電子設備，避免因一時疏忽遭扣點影響成績。

為協助考生安心應試，教育局整合跨局處資源，全力做好考場服務與安全維護。除協調警察局加強考場周邊交通疏導外，也攜手民政局、工務局、水利局及各區公所，在考試期間暫停考場周邊施工及大型活動；各考場學校同步安排服務及校護人員，提供緊急醫療與便民協助，營造安全、安穩且友善的應試環境。

114年會考泰山高中考場一般試場學生應試情況。圖／新北市教育局提供

115年國中教育會考5月16日、17日登場，新北考區共設29個考場、1000間試場，有2萬8929名考生應試。圖／新北市教育局提供