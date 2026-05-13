屏東高中校長遴選 東港、枋寮高中校長連任通過

台北市成功高中在校長劉晶晶帶領下，由高一導師發起，校友會支持下，組成247人路跑隊伍，今天參與舒跑杯路跑活動，由於是參賽最多人數的團體，大會邀請劉晶晶擔任路跑賽鳴槍手，成為舒跑杯台北場今年唯一受邀鳴槍的高中校長。

2026-05-10 12:00