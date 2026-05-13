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屏東高中校長遴選 東港、枋寮高中校長連任通過
屏東縣有4所縣立高中，其中2所縣立高中，枋寮高中、東港高中今年舉辦校長遴選作業，現職校長連任審議昨12日開遴選委員會，教育處表示，依高級中等學校校長遴選聘任及辦學績效考評辦法等規定，東港高中侯淑禎和枋寮高中陳科名校長申請連任通過。
屏東縣4所縣立高中包括大同高中、來義高中、枋寮高中與東港高中，4所縣立高中均有國中部，枋寮、東港高中12日開校長遴選委員會，教育處12日公布遴選結果。
教育處表示，縣立高中均有國中部，校務經營具相當挑戰，肯定申請連任校長辦學能力與經驗及獲遴選新任校長辦學理念，期勉校長未來4年全力以赴，為屏東培育人才繼續努力。
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