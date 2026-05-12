快訊

承億創辦人戴俊郎猝逝 集團火速布局新人事「6女將共同承擔」

文大生大稻埕跳河救人失聯 蔣萬安親電侯友宜：雙北共同搜救

聽新聞
0:00 / 0:00

當桃園武陵8年校長…林煥周將退休「接任大興高中」 推升國際中小學

聯合報／ 記者陳恩惠鄭國樑／桃園即時報導
武陵高中校長林煥周（右）七月退休，大興高中董事長林彥良（左）、董事會聘任大興校長。圖／大興高中提供
武陵高中校長林煥周（右）七月退休，大興高中董事長林彥良（左）、董事會聘任大興校長。圖／大興高中提供

桃園市私立大興高中董事會、董事長陳彥良今日宣布，下學年八月一日起聘武陵高中校長林煥周擔任大興高中校長，林今年七月底自武陵退休，八月接任協助大興轉型升級。

陳彥良表示，翰林出版集團、佳音英語及瑞恩帝兒幼兒園三大文教體系去年已加入大興高中董事會，為學校轉型發展奠定堅實基礎，目前學校正處於關鍵轉型發展階段，並已同步啟動品牌與校園整體再造工程。現階段正由奧美廣告公司協助整體品牌策略與識別，並委由大元建築工建築師姚仁喜規畫全新校舍，展現學校邁向國際化發展的決心與高度，姚曾參與國立故宮博物院南部院區設計。

陳彥良說明，未來大興高中將朝「優質國際中小學」目標邁進，逐步整合幼兒園、國小、國中及高中教育體系，並結合雙語教育、科技素養與跨域學習，致力打造具前瞻視野與國際競爭力的學習環境。在學校轉型升級的重要時刻，延攬具備卓越領導能力與辦學實績的校長林煥周，對整體發展至關重要。林煥周深耕教育，16年校長資歷辦學成果深獲肯定，加入大興高中後，將為學校注入嶄新動能，帶領團隊穩健推動校務發展藍圖。

林煥周是現任武陵高中校長 ，已邁入第八年，曾擔任桃園高中校長八年。武陵高中任內積極推動課程精進、教師專業發展及學生多元展能，致力打造優質學習環境，辦學成果卓著，深獲教育界與社會各界高度肯定。陳彥良強調，此次延攬林煥周，正是看重他卓越的教育理念、前瞻的校務規畫能力，以及凝聚團隊、穩健推動改革的領導特質。

林煥周表示，能夠承擔此一重要使命，深感榮幸與責任重大，未來將秉持「以學生為中心、以教育為本質」的理念，結合董事會的資源與支持，攜手全體教職員，共同打造兼具人文關懷與創新精神的優質校園。學校發展將以學生適性發展為核心，透過多元課程與完善的學習支持系統，協助每一位學生找到自我定位，充分發揮潛能，培養面向未來的關鍵能力。

陳彥良表示，董事會未來將持續加大資源投入，全面推動校舍更新、課程創新與師資專業發展，建構高品質教育環境。期盼在校長領導與團隊共同努力下，將大興高中發展為桃園地區具指標性的優質學校，培育具備國際視野、跨域能力與社會責任的新世代人才。

武陵 英語 董事長

延伸閱讀

桃園連、轉任高中校長異動傳放話惹議 教育局說重話

鼓聲震校園 青春耀舞台 明台高中78週年校慶活力滿載

德明科大攜手宜蘭高商 技職銜接教育再升級

宏國德霖科大「發願樹」登場 永續創意吸引高中職校長取經

相關新聞

當桃園武陵8年校長…林煥周將退休「接任大興高中」 推升國際中小學

桃園市私立大興高中董事會、董事長陳彥良今日宣布，下學年八月一日起聘武陵高中校長林煥周擔任大興高中校長，林今年七月底自武陵退休，八月接任協助大興轉型升級。

新北6校挺進FRC世界決賽 格致高中摘分區亞軍創台灣最佳成績

全球高中機器人最高殿堂「FRC（FIRST Robotics Competition）機器人世界決賽」5月初在美國休士頓圓滿落幕，新北市南山高中、安康高中、格致高中、樹林高中與裕德高中聯隊，以及錦和高中共6校5隊，從全球逾4000支隊伍中脫穎而出，挺進素有「機器人界奧運」之稱的世界總決賽。其中格致高中勇奪居禮分區聯盟亞軍，寫下台灣歷年最佳成績。

國小老師未繳餐費打包剩食考績吃丙 主張「減少浪費」申訴遭駁回

一名國小教師因打包學餐剩食，遭列考績丙等，教師主張，打包剩食是為減少浪費，提申訴遭駁回，又向教育部申訴，近期審議結果出爐，維持原處分。中華民國中小學校長協會理事長陳清義表示，校園剩食的所有權需先釐清，在建立明確規範前，不宜由教師個人自行打包。

老師「弄丟」聯絡簿？媽媽打開竟藏超催淚驚喜 網看哭：小孩會記一輩子

近年教育現場的親師關係時常成為討論焦點，不少家長與老師因觀念差異產生摩擦，也讓「如何建立信任感」成為校園中的新課題。不過，在爭議頻傳的同時，仍有不少暖心互動讓外界重新看見教育現場的另一面。近日一名日本家長就在Threads分享孩子遇上的「聯絡簿失蹤事件」，原本以為老師不小心弄丟孩子的聯絡簿，沒想到最後卻迎來一場充滿巧思的生日驚喜，貼文曝光後吸引大量網友朝聖。

成功高中昔日積極參加路跑 校長劉晶晶今為舒跑杯路跑鳴槍延續傳承

台北市成功高中在校長劉晶晶帶領下，由高一導師發起，校友會支持下，組成247人路跑隊伍，今天參與舒跑杯路跑活動，由於是參賽最多人數的團體，大會邀請劉晶晶擔任路跑賽鳴槍手，成為舒跑杯台北場今年唯一受邀鳴槍的高中校長。

高雄女中赴美參加百年玫瑰節 連3天遊行再戰龍舟賽

高雄女中受邀赴美國奧勒岡州參加「波特蘭玫瑰節」，60名師生將於6月3日啟程，預計參與當地盛大的玫瑰節花車遊行、龍舟賽及高雄之夜演出，出發前夕，學生緊鑼密鼓加緊訓練。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。