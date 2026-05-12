當桃園武陵8年校長…林煥周將退休「接任大興高中」 推升國際中小學

桃園市私立大興高中董事會、董事長陳彥良今日宣布，下學年八月一日起聘武陵高中校長林煥周擔任大興高中校長，林今年七月底自武陵退休，八月接任協助大興轉型升級。

陳彥良表示，翰林出版集團、佳音英語及瑞恩帝兒幼兒園三大文教體系去年已加入大興高中董事會，為學校轉型發展奠定堅實基礎，目前學校正處於關鍵轉型發展階段，並已同步啟動品牌與校園整體再造工程。現階段正由奧美廣告公司協助整體品牌策略與識別，並委由大元建築工建築師姚仁喜規畫全新校舍，展現學校邁向國際化發展的決心與高度，姚曾參與國立故宮博物院南部院區設計。

陳彥良說明，未來大興高中將朝「優質國際中小學」目標邁進，逐步整合幼兒園、國小、國中及高中教育體系，並結合雙語教育、科技素養與跨域學習，致力打造具前瞻視野與國際競爭力的學習環境。在學校轉型升級的重要時刻，延攬具備卓越領導能力與辦學實績的校長林煥周，對整體發展至關重要。林煥周深耕教育，16年校長資歷辦學成果深獲肯定，加入大興高中後，將為學校注入嶄新動能，帶領團隊穩健推動校務發展藍圖。

林煥周是現任武陵高中校長 ，已邁入第八年，曾擔任桃園高中校長八年。武陵高中任內積極推動課程精進、教師專業發展及學生多元展能，致力打造優質學習環境，辦學成果卓著，深獲教育界與社會各界高度肯定。陳彥良強調，此次延攬林煥周，正是看重他卓越的教育理念、前瞻的校務規畫能力，以及凝聚團隊、穩健推動改革的領導特質。

林煥周表示，能夠承擔此一重要使命，深感榮幸與責任重大，未來將秉持「以學生為中心、以教育為本質」的理念，結合董事會的資源與支持，攜手全體教職員，共同打造兼具人文關懷與創新精神的優質校園。學校發展將以學生適性發展為核心，透過多元課程與完善的學習支持系統，協助每一位學生找到自我定位，充分發揮潛能，培養面向未來的關鍵能力。

陳彥良表示，董事會未來將持續加大資源投入，全面推動校舍更新、課程創新與師資專業發展，建構高品質教育環境。期盼在校長領導與團隊共同努力下，將大興高中發展為桃園地區具指標性的優質學校，培育具備國際視野、跨域能力與社會責任的新世代人才。