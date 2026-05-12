金車基金會攜外籍志工 助台南安業國小雙語教學

為縮短城鄉教育資源落差，金車基金會與台灣國際青年文化交流協會合作，引進外籍志工深入台南市安業國小，協助雙語教學，幫助學生提升口說自信、拓展國際視野。

金車文教基金會今天發布新聞稿指出，為培養具備國際視野的青年世代，金車基金會自2023年起，攜手台灣國際青年文化交流協會，共同推動「飛颺國際志工支持計畫」，支持外籍青年志工深入台灣中小學，協助雙語教學並促進多元文化交流。

金車基金會今天與台灣國際青年文化交流協會、俊逸文教基金會及台南市安業國小合作，邀集在台服務的國際志工齊聚一堂，帶來跨文化交流。

在安業國小協同教學的德國志工Ella分享，會來台擔任國際志工，是希望在全新環境中挑戰自我，台灣的友善與熱情，成為她做出決定的重要原因；在陪伴學生過程中，看到學生從害羞到逐漸自信開口說英語，是最難忘的收穫，這段經驗不僅提升她的溝通能力與適應力，也深入理解不同文化與教育現場的樣貌。

台南市安業國小校長陳宏吉表示，麻豆地區學生少有機會接觸外國人並實地運用英文，為突破此困境，學校決定引進國際志工；為親近國際志工，學生會主動嘗試用英語交談，不僅提升口說自信，更拓展國際視野，校方也會舉辦活動，讓國際志工和其家人認識台灣和麻豆在地特色。

台南市安業國小學生林依萱分享，很喜歡國際志工來到學校，因為可以學習到各國的有趣知識，令她印象最深刻的是創作復活節漫畫，在這些活動中，自己也變得更勇敢、更有信心。