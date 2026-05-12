新北6校挺進FRC世界決賽 格致高中摘分區亞軍創台灣最佳成績

全球高中機器人最高殿堂「FRC（FIRST Robotics Competition）機器人世界決賽」5月初在美國休士頓圓滿落幕，新北市南山高中、安康高中、格致高中、樹林高中與裕德高中聯隊，以及錦和高中共6校5隊，從全球逾4000支隊伍中脫穎而出，挺進素有「機器人界奧運」之稱的世界總決賽。其中格致高中勇奪居禮分區聯盟亞軍，寫下台灣歷年最佳成績。

樹林高中與裕德高中聯隊榮獲全明星進步獎，安康高中則摘下團隊永續獎。

教育局指出，FRC競賽挑戰性高，學生須在每年1月任務公布後，短時間內完成機器人設計、組裝與程式開發，並在3月區域賽爭取晉級世界賽資格，新北市長期投入培訓、設備更新及實戰模擬賽等資源，系統性強化學生團隊協作與臨場應變能力。

格致高中學生邱彥瑋表示，休士頓賽場節奏非常快，每一場比賽都在挑戰團隊極限。從機器維修到與國際隊伍即時協作，大家一路並肩作戰，最終拿下分區亞軍，讓這段長時間投入與努力有了最好的回報，他說「運氣讓我們得到機會，但真正帶我們走到最後的，是團隊默契。」

安康高中學生蔡軒安同學說，能以操作手身分站上世界舞台，是很難忘的經驗，面對全球強隊，不只考驗技術，更考驗團隊合作與臨場反應。

樹林高中學生紀宛妤則表示，團隊透過系統化方式呈現社區STEAM教育推動成果，其中結合AI應用的特教學習輔具獲得評審高度肯定，並榮獲全明星進步獎，也讓團隊深刻感受到，真正的競賽不只在場上，更在於如何運用科技為社會帶來改變。

教育局表示，新北市自2020年起已投入逾6000萬元，系統性推動STEAM與AI跨域人才培育，今年更率六都之先，補助每支晉級世界決賽隊伍40萬元，並成功媒合近70家企業挹注超過900萬元資源，串聯課程、競賽培訓與產業支持。未來將持續深化AI與STEAM教育，結合更多產業與國際資源，讓更多學生在實作中累積探索力與行動力，勇敢站上國際舞台。

樹林高中與裕德高中聯隊榮獲全明星進步獎。圖／新北市教育局提供

安康高中於世界休士頓決賽努力為台灣爭取好成績。圖／新北市教育局提供

格致高中勇奪居禮分區聯盟亞軍，寫下台灣歷年最佳成績。圖／新北市教育局提供

安康高中榮獲團隊永續獎，代表團隊長期投入環境保育與SDGs實踐受到肯定。圖／新北市教育局提供