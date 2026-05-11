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高雄女中赴美參加百年玫瑰節 連3天遊行再戰龍舟賽

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄女中受邀赴美國奧勒岡州參加「波特蘭玫瑰節」，60名師生將於6月3日啟程。圖／高雄市教育局提供
高雄女中受邀赴美國奧勒岡州參加「波特蘭玫瑰節」，60名師生將於6月3日啟程。圖／高雄市教育局提供

高雄女中受邀赴美國奧勒岡州參加「波特蘭玫瑰節」，60名師生將於6月3日啟程，預計參與當地盛大的玫瑰節花車遊行、龍舟賽及高雄之夜演出，出發前夕，學生緊鑼密鼓加緊訓練。

已有百年歷史的波特蘭玫瑰節，是美國西岸具代表性的城市慶典，每年6月登場，其中花車遊行與龍舟賽更是重頭戲，高雄女中去年與波特蘭高雄姊妹市協會簽署合作備忘錄，深化雙方教育與文化交流。

雄女校長鄭文儀表示，這趟赴美行程幾乎是硬仗等級，除連續3天高強度遊行演出，學生還將挑戰海灣龍舟競賽，不少人從未接觸過划船，利用課餘時間接受專業教練指導，先在校內泳池練習划槳動作，再赴蓮池潭水域運動中心實際下水試划，只為在國際舞台上不失誤。

鄭文儀也說，參與波特蘭玫瑰節對學生是難得的國際經驗，龍舟賽更是全新挑戰，當地僑胞對活動也十分期待，希望學生突破自我、爭取佳績。

教育局長吳立森指出，樂儀隊訓練極具挑戰，從隊形、節奏、默契到儀態，每個細節都需反覆練習，課業之餘投入大量時間準備，相當不容易，也希望這群雄女生拿出勇敢、自信，讓更多國際友人看見高雄年輕世代的活力。

近年高市教育局積極推動國際教育，包括與美國愛荷華州立大學合作海外教育實習教師計畫，以及傅爾布萊特英語教學助理計畫等，透過更多海外交流，拓展學生國際視野。

高雄市教育局長吳立森今天下午到校替學生加油打氣。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局長吳立森今天下午到校替學生加油打氣。圖／高雄市教育局提供

高雄女中受邀赴美國奧勒岡州參加「波特蘭玫瑰節」，學生加緊練習。圖／高雄市教育局提供
高雄女中受邀赴美國奧勒岡州參加「波特蘭玫瑰節」，學生加緊練習。圖／高雄市教育局提供

高雄女中受邀赴美國奧勒岡州參加「波特蘭玫瑰節」，學生加緊練習。圖／高雄市教育局提供
高雄女中受邀赴美國奧勒岡州參加「波特蘭玫瑰節」，學生加緊練習。圖／高雄市教育局提供

高雄女中受邀赴美國奧勒岡州參加「波特蘭玫瑰節」，學生加緊練習。圖／高雄市教育局提供
高雄女中受邀赴美國奧勒岡州參加「波特蘭玫瑰節」，學生加緊練習。圖／高雄市教育局提供

龍舟賽 高雄女中

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