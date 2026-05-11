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偏鄉學童手作 救國團南市團委會與志工指導自製帆布包拓印

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
救國團台南市團委會與志工指導偏鄉學童自製帆布包拓印。圖／關廟區團委會總幹事陳月惠提供
救國團台南市團委會與志工指導偏鄉學童自製帆布包拓印。圖／關廟區團委會總幹事陳月惠提供

救國團台南市團委會、關廟區團委會及義工16人今天在關廟區偏鄉文和實驗小學舉辦「愛．分享聚光計畫公益活動」，以藝術手作課程與心願分享，引導3、4、5年基學童在創作中建立自信，也希望社會「看見孩子們純真而真實的夢想」。

活動邀請藝術工作室老師帶領34名學生，大家先搜集校園內的鳳凰木花、腎蕨、紫薇、馬纓丹、牽牛花、福祿桐、變葉木、文竹、九重葛、杜鵑、構樹等等花草樹葉做材料，截止學習創作帆布包拓印。

校方表示，指導老師讓孩子們發揮創意、展現自我。課程中學生不僅學習手作技巧，更藉由作品表達自己的心願與故事，現場氣氛熱絡，充滿歡笑感動。

台南市團委會愛心急難扶助委員陳俊尹表示，期盼孩子們能勇敢追夢，在學習與成長道路保持自信與熱情，也希望公益活動讓學生從手作體驗培養創意與表達能力，感受到社會關懷與溫暖，進而學會珍惜與感恩。

台南市團委會葉淑貞總幹事表示，希望藉小小的願望，讓孩子感受到社會的溫暖與支持，相信自己的夢想值得被看見。未來將持續結合各界資源推動更多公益服務。

救國團台南市團委會與志工指導偏鄉學童自製帆布包拓印。圖／關廟區團委會總幹事陳月惠提供
救國團台南市團委會與志工指導偏鄉學童自製帆布包拓印。圖／關廟區團委會總幹事陳月惠提供

救國團台南市團委會與志工指導偏鄉學童自製帆布包拓印。圖／關廟區團委會總幹事陳月惠提供
救國團台南市團委會與志工指導偏鄉學童自製帆布包拓印。圖／關廟區團委會總幹事陳月惠提供

救國團台南市團委會與志工指導偏鄉學童自製帆布包拓印。圖／關廟區團委會總幹事陳月惠提供
救國團台南市團委會與志工指導偏鄉學童自製帆布包拓印。圖／關廟區團委會總幹事陳月惠提供

救國團台南市團委會與志工指導偏鄉學童自製帆布包拓印。圖／關廟區團委會總幹事陳月惠提供
救國團台南市團委會與志工指導偏鄉學童自製帆布包拓印。圖／關廟區團委會總幹事陳月惠提供

救國團台南市團委會與志工指導偏鄉學童自製帆布包拓印。圖／關廟區團委會總幹事陳月惠提供
救國團台南市團委會與志工指導偏鄉學童自製帆布包拓印。圖／關廟區團委會總幹事陳月惠提供

救國團台南市團委會與志工指導偏鄉學童自製帆布包拓印。圖／關廟區團委會總幹事陳月惠提供
救國團台南市團委會與志工指導偏鄉學童自製帆布包拓印。圖／關廟區團委會總幹事陳月惠提供

救國團台南市團委會與志工指導偏鄉學童自製帆布包拓印。圖／關廟區團委會總幹事陳月惠提供
救國團台南市團委會與志工指導偏鄉學童自製帆布包拓印。圖／關廟區團委會總幹事陳月惠提供

台南 救國團

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