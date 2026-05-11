聽新聞
0:00 / 0:00
偏鄉學童手作 救國團南市團委會與志工指導自製帆布包拓印
救國團台南市團委會、關廟區團委會及義工16人今天在關廟區偏鄉文和實驗小學舉辦「愛．分享聚光計畫公益活動」，以藝術手作課程與心願分享，引導3、4、5年基學童在創作中建立自信，也希望社會「看見孩子們純真而真實的夢想」。
活動邀請藝術工作室老師帶領34名學生，大家先搜集校園內的鳳凰木花、腎蕨、紫薇、馬纓丹、牽牛花、福祿桐、變葉木、文竹、九重葛、杜鵑、構樹等等花草樹葉做材料，截止學習創作帆布包拓印。
校方表示，指導老師讓孩子們發揮創意、展現自我。課程中學生不僅學習手作技巧，更藉由作品表達自己的心願與故事，現場氣氛熱絡，充滿歡笑感動。
台南市團委會愛心急難扶助委員陳俊尹表示，期盼孩子們能勇敢追夢，在學習與成長道路保持自信與熱情，也希望公益活動讓學生從手作體驗培養創意與表達能力，感受到社會關懷與溫暖，進而學會珍惜與感恩。
台南市團委會葉淑貞總幹事表示，希望藉小小的願望，讓孩子感受到社會的溫暖與支持，相信自己的夢想值得被看見。未來將持續結合各界資源推動更多公益服務。
【編輯推薦】
▪整理包／115國中教育會考最後衝刺！考場時程、A++高分關鍵全掌握
▪抓包AI代筆！成大全校信驚見「幫我縮減內容」 網笑瘋：Email不能收回
▪老師「弄丟」聯絡簿？媽媽打開竟藏超催淚驚喜 網看哭：小孩會記一輩子
▪碩生學習亂象多…頂大博士生怒轟「乾脆讓AI讀」 網笑：抱歉會請AI改進
▪問一下都不行？連假求助老師未回 家長喊「很難受」網傻眼：乾脆用聯絡簿
▪外國人求救他竟回謝謝！胡志強「說出來讓他人痛苦」學英文 當上總統翻譯、外長
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。