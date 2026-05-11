偏鄉學童手作 救國團南市團委會與志工指導自製帆布包拓印

雲林縣115學年度國小一年級新生完成報到，經縣府核實各校已報到人數共3634人，比去年度4253人大減619人，甚至還出現2校報到人數掛零，5校只有1人。唯有兩校逆教成長，斗六市保長國小在市區5所大校環伺下，報到新生從1班增為2班，麥寮偏村興華國小的新生數也增至17人。

2026-05-11 15:35