嘉義縣4國小無新生報到 暫無裁併校規畫

嘉義縣政府教育處統計，今年國民小學1年級新生實際報到數比去年減少133人，無新生報到學校有4所，除少子化，交通問題也是因素之一；教育處表示，今年無裁併校規畫。

教育處今天發布新聞稿表示，今年度國小新生4月底報到結束，根據統計，115學年度1年級新生2321人，較114學年度降幅約5.42%。

教育處說，今年無新生報到學校為竹園國小、仁和國小、沙坑國小與茶山國小，其中竹園國小已連2年無新生。

教育處表示，僅1名新生報到學校有過路國小、下楫國小、瑞里國小、龍崗國小、永安國小、南興國小、大有國小及豐山實驗教育學校國小部、景山國小振寮分校與蒜頭國小潭墘分校。

教育處說，總學生數10人以下學校包括竹園國小、仁和國小、仁和國小太和分校、民和國小大湖分校與豐山實驗教育學校，20人以下學校有25校。

教育處副處長顏廷育告訴中央社記者，10人以下學校，持續辦理說明會，當地民眾都希望可保留，但學生數持續減少，除少子化因素，交通也是問題之一，且學校如果位於偏鄉，在地年輕人大多出外打拚，目前評估學校轉型因應。