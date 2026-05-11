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雲林縣小學新生數遽減600多人 2校掛零「唯這校逆勢增班」原因曝光

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林小一新生報到人數暴減600多人，只有保長國小逆勢增班，校方推出農業和各種民俗技藝，讓孩子多元學習。記者蔡維斌／翻攝
雲林小一新生報到人數暴減600多人，只有保長國小逆勢增班，校方推出農業和各種民俗技藝，讓孩子多元學習。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣115學年度國小一年級新生完成報到，經縣府核實各校已報到人數共3634人，比去年度4253人大減619人，甚至還出現2校報到人數掛零，5校只有1人。唯有兩校逆教成長，斗六市保長國小在市區5所大校環伺下，報到新生從1班增為2班，麥寮偏村興華國小的新生數也增至17人。

據戶政人口資料統計，今年全縣20鄉鎮市達到小一入學年齡的人數共有4240人，其中有9鄉鎮的可入學人數未達百人，東勢鄉只有45人；縣府教育處表示，全縣公立國小新生報到4月18日截止，經核實統計，全縣155所國小，新生班級數共有263班，只比去年減少6班，實際報到人數3634人，大減600多人，創歷史新低。

另據各校填報資料顯示，有兩校新生數掛零，分別是古坑鄉草嶺生態地質國小、土庫鎮新庄國小。另外有5校新生人數只有1人，分別是口湖鄉成龍國小、土庫鎮秀潭國小、北港鎮朝陽國小、古坑鄉興昌國小及四湖鄉明德國小。

在各校新生數驟減之餘，則有兩校逆勢成長，斗六市保長國小雖位於郊區，面對市區5所大校競爭下，今年仍增加1班，校長張景哲表示，該校位在斗六市郊，週邊盡是農田，校方打造田園小學，除課綱課程，增開食農、品格、科技、藝術等特色課程，去年更是全縣第1所實施「自我領導力教育」的學校，學生更主動、有自信、具領導力，這些改變獲家長肯定與認同。

值得一提的是，位處偏僻的麥寮興華國小，今年新生數仍保住兩位數達17人，表現亮眼，校長王瓊慈指出，學校多樣化的社團，鼓勵學生課業之餘深度探索，從中找出自己的潛能和興趣，同時也跨越學科界限，結合體能挑戰、生態觀察與人文素養，營造孩子自我成長和多元學習的空間，上學更快樂。

保長國小透過個人使命宣言課程設計，培養孩子自我領導力，是全縣第1所實施「自我領導力教育」的學校。記者蔡維斌／翻攝
保長國小透過個人使命宣言課程設計，培養孩子自我領導力，是全縣第1所實施「自我領導力教育」的學校。記者蔡維斌／翻攝

雲林小一新生報到人數暴減600多人，只有保長國小逆勢增班，校方因應在地農業環境優勢，推出食農課程，培訓有機菜園小小導覽員，讓孩子多元學習。記者蔡維斌／翻攝
雲林小一新生報到人數暴減600多人，只有保長國小逆勢增班，校方因應在地農業環境優勢，推出食農課程，培訓有機菜園小小導覽員，讓孩子多元學習。記者蔡維斌／翻攝

不僅培育孩子自我學習，保長國小教師團隊也不斷自我精進。記者蔡維斌／翻攝
不僅培育孩子自我學習，保長國小教師團隊也不斷自我精進。記者蔡維斌／翻攝

保長國小透過課程設計，培養孩子自我領導力，是全縣第1所實施「自我領導力教育」的學校。記者蔡維斌／翻攝
保長國小透過課程設計，培養孩子自我領導力，是全縣第1所實施「自我領導力教育」的學校。記者蔡維斌／翻攝

雲林小一新生報到人數暴減600多人，只有保長國小逆勢增班，校方因應在地農業環境優勢，推出食農課程，夢想農園觀察雞生蛋情形，讓孩子多元學習。記者蔡維斌／翻攝
雲林小一新生報到人數暴減600多人，只有保長國小逆勢增班，校方因應在地農業環境優勢，推出食農課程，夢想農園觀察雞生蛋情形，讓孩子多元學習。記者蔡維斌／翻攝

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