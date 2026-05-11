全國高中專題實作及創意競賽 僑泰高中「智刀守護系統」摘金
僑泰高中機械科學生參加全國高中專題實作及創意競賽，以「智刀守護系統」摘下機械群專題組全國第一。另也有4組分別獲各組第2至3名、和2個佳作。校方今天說，晉級決賽隊伍全數獲獎，寫下校史新頁。
「智刀守護系統」由學生楊子詳、沈子恆、張泓智、黃宥盛、陳銓鴻等共同開發，是一套結合訊號擷取、特徵分析與剩餘壽命預測的維護系統，能解決機械加工刀具磨耗難以預測的問題。組長楊子詳說，除即時監測外，系統也建立器材健康指標，並進一步分析振動訊號，運用線性回歸推估刀具剩餘壽命，有效提升加工穩定性並降低成本。
指導老師郭誌遠說，孩子們秉持對機械的熱情，從零開始摸索，不斷修正程式與機器，在實習工場度過無數個夜晚，展現了極佳的韌性。另一位指導老師楊乘旻也說，學生歷經無數次修正，賽前更常練習到深夜，面對難關甚至一度落淚，從不被看好到站上舞台，在挫折中仍選擇堅持到底，最終才贏得甜美果實。
「看見你撐不住的那一刻」，由許祐誠、蔡易霖、廖思安、吳旻姍、葉東霖等學生們鑑於駕駛生理狀況常導致車禍的發生，因而提出一套駕駛監控系統，彌補現有車輛安全系統的不足。組長許祐誠說，整套系統整合了影像辨識、心律血氧偵測、自動駕駛、車速監控、危險警告、視覺化警報等，並在危急時提供緊急訊號定位，除大幅提升車輛安全性，未來也可結合車聯網與智慧城市發展，提升整體交通安全，獲動力機械群第2名。
另還有陳宗濠、梁焌國、藍昱翔等學生以「立可停、不求人」摘下創意組第3名，以及蕭仲恩、黃聖元、林宸閩、郭永童、張瑋軒等以「門不停賓」獲專題組佳作。觀光科謝葦盈、何黛妮、邱琪甯、王語茜、王沛理等，也以「『蔴』力修護、『皮』層煥新、『籽』想和你『薏』起去旅行」獲餐旅群專題組佳作。
校長温順德說，專題實作競賽難度極高，考驗同學目標管理、團隊合作及解決問題的能力，是同學們3年學習成果的總驗收，也是108課綱所強調的思辨力、創造力、實作力、合作力、表達力等5力的最佳實踐。除了恭喜獲獎同學，辛苦耕耘終得甜美果實，更感謝校內師長耐心陪伴與引導。
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