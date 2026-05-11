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全國高中專題實作及創意競賽 僑泰高中「智刀守護系統」摘金

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
僑泰高中參與全國高中專題實作及創意競賽，獲獎學生與校長温順德及指導老師合影。圖／僑泰高中提供
僑泰高中參與全國高中專題實作及創意競賽，獲獎學生與校長温順德及指導老師合影。圖／僑泰高中提供

僑泰高中機械科學生參加全國高中專題實作及創意競賽，以「智刀守護系統」摘下機械群專題組全國第一。另也有4組分別獲各組第2至3名、和2個佳作。校方今天說，晉級決賽隊伍全數獲獎，寫下校史新頁。

「智刀守護系統」由學生楊子詳、沈子恆、張泓智、黃宥盛、陳銓鴻等共同開發，是一套結合訊號擷取、特徵分析與剩餘壽命預測的維護系統，能解決機械加工刀具磨耗難以預測的問題。組長楊子詳說，除即時監測外，系統也建立器材健康指標，並進一步分析振動訊號，運用線性回歸推估刀具剩餘壽命，有效提升加工穩定性並降低成本。

指導老師郭誌遠說，孩子們秉持對機械的熱情，從零開始摸索，不斷修正程式與機器，在實習工場度過無數個夜晚，展現了極佳的韌性。另一位指導老師楊乘旻也說，學生歷經無數次修正，賽前更常練習到深夜，面對難關甚至一度落淚，從不被看好到站上舞台，在挫折中仍選擇堅持到底，最終才贏得甜美果實。

「看見你撐不住的那一刻」，由許祐誠、蔡易霖、廖思安、吳旻姍、葉東霖等學生們鑑於駕駛生理狀況常導致車禍的發生，因而提出一套駕駛監控系統，彌補現有車輛安全系統的不足。組長許祐誠說，整套系統整合了影像辨識、心律血氧偵測、自動駕駛、車速監控、危險警告、視覺化警報等，並在危急時提供緊急訊號定位，除大幅提升車輛安全性，未來也可結合車聯網與智慧城市發展，提升整體交通安全，獲動力機械群第2名。

另還有陳宗濠、梁焌國、藍昱翔等學生以「立可停、不求人」摘下創意組第3名，以及蕭仲恩、黃聖元、林宸閩、郭永童、張瑋軒等以「門不停賓」獲專題組佳作。觀光科謝葦盈、何黛妮、邱琪甯、王語茜、王沛理等，也以「『蔴』力修護、『皮』層煥新、『籽』想和你『薏』起去旅行」獲餐旅群專題組佳作。

校長温順德說，專題實作競賽難度極高，考驗同學目標管理、團隊合作及解決問題的能力，是同學們3年學習成果的總驗收，也是108課綱所強調的思辨力、創造力、實作力、合作力、表達力等5力的最佳實踐。除了恭喜獲獎同學，辛苦耕耘終得甜美果實，更感謝校內師長耐心陪伴與引導。

僑泰高中機械科學生獲專題組全國第一名，師生與國教署長彭富源（中右）合影。圖／僑泰高中提供
僑泰高中機械科學生獲專題組全國第一名，師生與國教署長彭富源（中右）合影。圖／僑泰高中提供

僑泰高中機械科獲獎學生與校長温順德及指導老師合影。圖／僑泰高中提供
僑泰高中機械科獲獎學生與校長温順德及指導老師合影。圖／僑泰高中提供

僑泰高中汽車科獲專題組全國第二名學生與校長温順德及指導老師合影。圖／僑泰高中提供
僑泰高中汽車科獲專題組全國第二名學生與校長温順德及指導老師合影。圖／僑泰高中提供

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