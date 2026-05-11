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棒壇之光 統一7-ELEVEN總經理蘇泰安獲選母校傑出校友

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市北門高中歡度創校80周年慶表揚傑出校友，統一7-ELEVEN獅隊總經理暨領隊蘇泰安（右四）等人獲選。記者謝進盛／翻攝
台南市北門高中歡度創校80周年慶表揚傑出校友，統一7-ELEVEN獅隊總經理暨領隊蘇泰安（右四）等人獲選。記者謝進盛／翻攝

台南市北門高中昨歡度創校80周年慶表揚傑出校友，統一7-ELEVEN獅隊總經理暨領隊蘇泰安獲選，蘇泰安長期投入棒球運動，不吝培植新秀，這次獲選，也為棒壇增添光彩。

北門高中此次校慶典禮中表揚第12屆傑出校友，包括旅居香港的泰山企業貿易公司董事長林添茂、高雄市文藝學會常務理事周梅春、長期翻譯推廣「彩虹卡」的彭瑛瑛、國立台灣美術館前館長黃才郎、雕塑藝術家周瑞明、法務部保護司長羅榮乾、鋼統企業董事長陳德裕、醒吾科技大學校長陳寶億、統一7-ELEVEN獅隊總經理暨領隊蘇泰安，以及澳洲昆士蘭大學書法教師林俊傑等10人。受獎校友橫跨企業、教育、文化藝術、司法、體育等領域。校長吳俊憲親自為傑出校友披掛綵帶、頒贈獎座。

慶祝典禮也舉辦「80周年手印紀念牆」儀式，由歷任校長林勳棟、朱水永、第12屆傑出校友，以及歷屆傑出校友吳清基、陳永昌、王榮周、王榮發、翁興旺、黃建豐、黃舜澤、陳慶斌、王鶴松、王建龍、陳俊男等共50人共同壓印陶土手印，象徵北中精神薪火相傳。未來經窯燒後，將設置成80周年校慶紀念牆，成為校園永恆人文地景。

北門高中慶祝校慶典禮舉辦「80周年手印紀念牆」儀式，教育部前部長吳清基（左一起）、校長吳俊憲等人與會。記者謝進盛／翻攝
北門高中慶祝校慶典禮舉辦「80周年手印紀念牆」儀式，教育部前部長吳清基（左一起）、校長吳俊憲等人與會。記者謝進盛／翻攝

蘇泰安 北門 法務部

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