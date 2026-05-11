棒壇之光 統一7-ELEVEN總經理蘇泰安獲選母校傑出校友

近年教育現場的親師關係時常成為討論焦點，不少家長與老師因觀念差異產生摩擦，也讓「如何建立信任感」成為校園中的新課題。不過，在爭議頻傳的同時，仍有不少暖心互動讓外界重新看見教育現場的另一面。近日一名日本家長就在Threads分享孩子遇上的「聯絡簿失蹤事件」，原本以為老師不小心弄丟孩子的聯絡簿，沒想到最後卻迎來一場充滿巧思的生日驚喜，貼文曝光後吸引大量網友朝聖。

2026-05-10 22:03