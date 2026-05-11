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師未繳餐費打包剩食 考績吃丙

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導

一名國小教師因打包學餐剩食，遭列考績丙等，教師主張，打包剩食是為減少浪費，提申訴遭駁回，又向教育部申訴，近期審議結果出爐，維持原處分。中華民國中小學校長協會理事長陳清義表示，校園剩食的所有權需先釐清，在建立明確規範前，不宜由教師個人自行打包。

一名國小教師在一一二學年度因未訂購學校營養午餐，未繳納午餐費，卻將學生午餐剩食打包帶走，經校方認定違反規定，年終考核列為丙等。該教師主張，打包剩食是基於環保、減少浪費，且校內其他教師也有類似做法，不服學校處分，向教育部提出再申訴。

但校方主張，學校午餐廚餘應由委外廠商後續處理，申訴人未繳納餐費，卻擅自將午餐剩食取為己用，已違背教師應有的道德操守。教育部教師申訴評議委員會近期審議結果出爐，指出依現行午餐費收支制度，未繳費卻取用剩食，難認符合品德良好或無不良紀錄的考核標準，最終駁回該名教師再申訴，維持原處分。

此案例也引發討論，許多教師憂心打包剩食踩紅線，台北市延平國小校長、中華民國中小學校長協會理事長陳清義表示，校園剩食的所有權需先釐清；若為委外供餐，多屬廠商所有，是否打包或再分配應由廠商決定；若為公辦公營，則屬學校資產，應由校內訂定處理機制。他認為，在建立明確規範前，不宜由教師個人自行打包或分配，應透過校務會議形成共識並訂處理辦法，並報主管機關備查。

一名國小教師指出，學餐全面免費後，學生對食物的珍惜程度恐下降，剩食量也隨之增加，該教師表示，過去曾協助弱勢學生將剩食打包帶回，也曾把未吃完的水果帶回家，再簡單料理給學生食用，希望灌輸孩子惜食觀念，但在規範不明的情況下，也擔心被認定為不當取用公有資源，甚至衍生法律爭議。

另有教師表示，各校對剩食處理方式差異甚大，有學校已建立機制，由廚房統一打包剩餘餐點，經導師認定後提供給弱勢學生帶回；但在未訂定規範的學校，教師多半傾向不碰，寧可全部丟棄，也不願承擔潛在責任風險。

考績 校園 營養午餐 剩食

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