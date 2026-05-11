廚餘500噸 校園剩食 教團：應有再利用機制

今年九月起國中小學餐全面免費，業者估計，全國校園午餐每日廚餘量高達五百公噸，隨著廚餘養豬禁令明年上路，剩食去化壓力又將升高；剩食能否打包再利用？也在教育現場引發討論，第一線教師呼籲訂定明確的校園剩食處理指引，避免善意反成風險。

團膳業者指出，校園學餐每日產生廚餘約五百公噸，若以全國學餐平均價格與供餐量估算，每天倒掉的剩食金額超過一千二百萬元；以一年約兩百個供餐日計算，累積浪費金額高達廿四億元。廚餘養豬禁令倒數，剩食處理壓力籠罩校園。

全教總理事長侯俊良表示，校園剩食應以源頭減量為優先，並在食安無虞前提下，建立再利用機制。但目前規範不明，教師擔心誤踩紅線與食安責任，建議教育部或縣市教育局訂定明確的處理指引，釐清流程與責任歸屬，並評估設置專責人力，避免反增第一線教師負擔。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，原則上支持學餐剩食提供給有需要者，但前提是要確保食物保存安全，關鍵在於是否有配套機制，包括打菜時間控管、冷藏空間與再加熱流程等；由於責任歸屬不明，目前團膳業者對學校自行打包多持保留態度，但若未來制度與條件完備，支持剩食再利用。

台北市教育局主秘鍾德馨表示，北市已將剩食處理費納入學餐預算，政策優先仍是「減少剩食」，透過監測剩食量、調整備餐比例與延長用餐時間等，從源頭降低浪費。對於打包剩食，只要能確保食安，不會禁止，但若要訂定明確指引，恐涉及責任歸屬與風險問題，是否建立制式規範還要再研議。

教育部表示，依「直轄市縣（市）政府及所屬國民小學及國民中學辦理學校午餐應行注意事項」規定，剩餘飯菜，學校得建立機制提供弱勢學生使用。

環境部也訂定「校園廚餘管理及處理原則」，明定午餐菜盆及飯箱中未經取用的餐食，在無衛生與安全疑慮前提下，可提供給學校周遭低收入或無人照顧民眾及有需要的學生帶回，以減少剩食轉為廚餘；並規範校園廚餘屬一般廢棄物，由環保單位負責清除或協助去化，教育單位除依分類與排出規定辦理外，也應落實源頭減量。