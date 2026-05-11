快訊

何立峰12日將率團赴韓 與美方舉行新一輪中美經貿磋商

醫院無紙化…台大10月起不主動提供檢驗單 恐增長輩數位落差就醫隱憂

聽新聞
0:00 / 0:00

廚餘500噸 校園剩食 教團：應有再利用機制

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導
學餐剩食能不能打包？讓第一線教師陷入兩難，既擔心食物浪費，又怕誤踩紅線。記者曾原信／攝影
學餐剩食能不能打包？讓第一線教師陷入兩難，既擔心食物浪費，又怕誤踩紅線。記者曾原信／攝影

今年九月起國中小學餐全面免費，業者估計，全國校園午餐每日廚餘量高達五百公噸，隨著廚餘養豬禁令明年上路，剩食去化壓力又將升高；剩食能否打包再利用？也在教育現場引發討論，第一線教師呼籲訂定明確的校園剩食處理指引，避免善意反成風險。

團膳業者指出，校園學餐每日產生廚餘約五百公噸，若以全國學餐平均價格與供餐量估算，每天倒掉的剩食金額超過一千二百萬元；以一年約兩百個供餐日計算，累積浪費金額高達廿四億元。廚餘養豬禁令倒數，剩食處理壓力籠罩校園。

全教總理事長侯俊良表示，校園剩食應以源頭減量為優先，並在食安無虞前提下，建立再利用機制。但目前規範不明，教師擔心誤踩紅線與食安責任，建議教育部或縣市教育局訂定明確的處理指引，釐清流程與責任歸屬，並評估設置專責人力，避免反增第一線教師負擔。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，原則上支持學餐剩食提供給有需要者，但前提是要確保食物保存安全，關鍵在於是否有配套機制，包括打菜時間控管、冷藏空間與再加熱流程等；由於責任歸屬不明，目前團膳業者對學校自行打包多持保留態度，但若未來制度與條件完備，支持剩食再利用。

台北市教育局主秘鍾德馨表示，北市已將剩食處理費納入學餐預算，政策優先仍是「減少剩食」，透過監測剩食量、調整備餐比例與延長用餐時間等，從源頭降低浪費。對於打包剩食，只要能確保食安，不會禁止，但若要訂定明確指引，恐涉及責任歸屬與風險問題，是否建立制式規範還要再研議。

教育部表示，依「直轄市縣（市）政府及所屬國民小學及國民中學辦理學校午餐應行注意事項」規定，剩餘飯菜，學校得建立機制提供弱勢學生使用。

環境部也訂定「校園廚餘管理及處理原則」，明定午餐菜盆及飯箱中未經取用的餐食，在無衛生與安全疑慮前提下，可提供給學校周遭低收入或無人照顧民眾及有需要的學生帶回，以減少剩食轉為廚餘；並規範校園廚餘屬一般廢棄物，由環保單位負責清除或協助去化，教育單位除依分類與排出規定辦理外，也應落實源頭減量。

校園 廚餘 剩食

延伸閱讀

台南推校園廚餘減量…竟要學生帶剩菜回家 議員批：餐盒發酸發臭合理嗎？

校事會議新制審查倒數 教團促立院退回

校園濫訴爭議多 藍白立委要教部說清楚

遭疑調查不透明！桃園營養午餐有異物 教育局：已開罰並告知家長

相關新聞

老師「弄丟」聯絡簿？媽媽打開竟藏超催淚驚喜 網看哭：小孩會記一輩子

近年教育現場的親師關係時常成為討論焦點，不少家長與老師因觀念差異產生摩擦，也讓「如何建立信任感」成為校園中的新課題。不過，在爭議頻傳的同時，仍有不少暖心互動讓外界重新看見教育現場的另一面。近日一名日本家長就在Threads分享孩子遇上的「聯絡簿失蹤事件」，原本以為老師不小心弄丟孩子的聯絡簿，沒想到最後卻迎來一場充滿巧思的生日驚喜，貼文曝光後吸引大量網友朝聖。

成功高中昔日積極參加路跑 校長劉晶晶今為舒跑杯路跑鳴槍延續傳承

台北市成功高中在校長劉晶晶帶領下，由高一導師發起，校友會支持下，組成247人路跑隊伍，今天參與舒跑杯路跑活動，由於是參賽最多人數的團體，大會邀請劉晶晶擔任路跑賽鳴槍手，成為舒跑杯台北場今年唯一受邀鳴槍的高中校長。

母親節最佳賀禮 台東147名學子獲得天后宮媽祖獎學金

台東天后宮今天上午頒發台東市國高中生獎助學金，由董事長林有德頒發高中職組5千元及國中組3 千元獎助金給147名學生，另有常務董事李壬癸個人加碼捐出20萬元，這份來自媽祖的獎學金可說是母親節最佳禮物。

廚餘500噸 校園剩食 教團：應有再利用機制

今年九月起國中小學餐全面免費，業者估計，全國校園午餐每日廚餘量高達五百公噸，隨著廚餘養豬禁令明年上路，剩食去化壓力又將升高；剩食能否打包再利用？也在教育現場引發討論，第一線教師呼籲訂定明確的校園剩食處理指引，避免善意反成風險。

師未繳餐費打包剩食 考績吃丙

一名國小教師因打包學餐剩食，遭列考績丙等，教師主張，打包剩食是為減少浪費，提申訴遭駁回，又向教育部申訴，近期審議結果出爐，維持原處分。中華民國中小學校長協會理事長陳清義表示，校園剩食的所有權需先釐清，在建立明確規範前，不宜由教師個人自行打包。

桃園免費營養午餐將升級 每周一次雙主菜、在地名店也吃得到

桃園市領先六都，推出公私立國中小免費營養午餐政策已邁入第3年，不過民代質疑，在各縣市加碼比拚下，如今桃園餐費已淪倒數，預算逐年攀升，也可能影響其他基礎建設經費，建議市府採「部分補助、家長部分負擔」模式，以提升餐食品質。市長張善政回應，這非軍備競賽，而是隨物價滾動調整，今年9月開學前會再調高每餐預算。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。