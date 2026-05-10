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老師「弄丟」聯絡簿？媽媽打開竟藏超催淚驚喜 網看哭：小孩會記一輩子

聯合新聞網／ 綜合報導
一名家長分享孩子遇上的「聯絡簿失蹤事件」，原本以為老師不小心弄丟孩子的聯絡簿，沒想到最後卻迎來一場充滿巧思的生日驚喜。圖/AI生成
一名家長分享孩子遇上的「聯絡簿失蹤事件」，原本以為老師不小心弄丟孩子的聯絡簿，沒想到最後卻迎來一場充滿巧思的生日驚喜。圖/AI生成

教育現場的親師關係時常成為討論焦點，不少家長與老師因觀念差異產生摩擦，不過在爭議頻傳的同時，仍有不少暖心互動讓外界重新看見教育現場的另一面。近日一名家長就在Threads分享孩子遇上的「聯絡簿失蹤事件」，原本以為老師不小心弄丟孩子的聯絡簿，沒想到最後卻迎來一場充滿巧思的生日驚喜，貼文曝光後吸引大量網友朝聖。

該家長表示，孩子某天放學返家後，低落地告知「老師說他不小心把我的聯絡簿用不見了」。由於聯絡簿通常只會在教室或辦公室間流動，她第一時間並未太擔心，還安慰孩子「應該很快就會找到」。不過孩子顯得格外在意，原因是聯絡簿裡記錄著不少他與老師之間的互動與留言，因此遲遲放不下心。

直到隔天接孩子放學時，事情突然出現大反轉，孩子神秘兮兮地透露，其實老師不是弄丟聯絡簿，而是特地帶回家。家長當下滿頭問號，回家翻開聯絡簿後才驚覺，老師竟利用整晚時間，在裡面畫滿孩子喜歡的插圖，還寫下大大的生日祝福，幾乎把整本聯絡簿變成專屬手作卡片。她忍不住直呼，原本只是普通公立學校，卻幸運遇到像「天使導師」般的老師，也讓她既驚喜又感動。

貼文曝光後，大批網友被老師的用心打動，有人笑說「這已經是傳家寶等級了」，也有網友表示，看到老師熬夜幫學生畫生日插圖，光想像就起雞皮疙瘩，孩子長大後一定會一直記得，也有人打趣詢問原PO「平常到底去哪裡拜拜，才會遇到這種等級的老師」。不少人認為，小朋友在老師心中一定是相當討喜、貼心的孩子，才會讓老師願意花費大量時間準備驚喜，甚至建議家長未來可以把聯絡簿裱框保存，當成孩子成長的重要紀念。

另一方面，也有不少留言把焦點放回教育現場的辛勞。有網友提到，教師其實是高度消耗情緒與體力的工作，在繁重的行政與教學壓力下，還願意額外花時間替學生準備驚喜「相當難得」，因此家長若能適度給予支持與尊重，也有助於老師維持對教育的熱情。也有網友開玩笑表示，「教師節時小朋友可能得親手畫卡片回禮了」，還有人笑稱這位老師的舉動恐怕已經把其他老師的標準「默默拉高」。

近年越來越多親師衝突事件出現，也讓外界更關注彼此界線與溝通方式。本站曾報導，一名家長曾因假期間聯繫不到老師、無法協助孩子補作業而感到委屈，但多數網友並不認同，認為假日仍應保留老師私人時間。也有不少人表示，親師之間若能建立適當界線、彼此將心比心，才能替孩子營造穩定且友善的學習環境。

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